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    Орлов объяснил, почему Кассьерра и Бакаев не попадают в стартовый состав «Зенита»

    Журналист Геннадий Орлов высказался об игре футболистов «Зенита» Зелимхана Бакаева и Матео Кассьерры.

    «Бакаев пока запасной. Думаю, у него такая же проблема, как и у Кассьерры. Они не понимают на поле бразильцев. В «Сочи» у Кассьерры был Нобоа, который находил его передачами. Как рукой на него закидывал. Теперь колумбийцу надо вписаться в систему игры Клаудиньо и компании. Посмотрим, получится ли.

    Основная претензия к Кассьерре – он не так подвижен, как хотелось бы. Вот Сергеев в этом плане неплох. Да, Иван не забивает, зато как хорош в подыгрыше. Отскакивает и все время находится между линиями. Эффективен в игре без мяча, предлагает себя. А Кассьерра, напротив, статичен.

    Вендел, Клаудиньо, Малком, получая пас, сразу ищут продолжение, адресат. А возле Кассьерры все время защитник... Он не успевает отклеиться. Не готов пока.

    Сергеев-то как раз делает ложный рывок в сторону. Кроме того, он довольно эффективен в прессинге. У него неплохой пас. Вот в чем его преимущество над легионером. Если Кассьерра не перестроит свою игру, возникнут проблемы.

    Бакаев чуть пошустрее, побыстрее. У него, мне кажется, даже побольше шансов вписаться в игру бразильцев. Но надо еще себя показать. Ведь Малком, Вендел, Клаудиньо уже привыкли играть друг с другом.

    Если Бакаев на тренировках докажет им, что достоин быть адресатом передач, что сам может выдать тонкий пас, то, конечно, повысит свои шансы в «Зените»», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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