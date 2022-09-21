Экс-арбитр Семенов призвал Макарова купить судье билеты в цирк

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «Динамо» Дениса Макарова на два матча (один – условно).

– Если в течение сезона он исполнит ещe что-то подобное, то получил по полной катушке. Могут быть применены самые жесткие меры, даже дисквалификация до конца сезона.

Я бы на вашем месте связался с Денисом Макаровым и спросил, купил ли он билеты в цирк арбитру? Ты сказал А, говори Б. В Москве есть великолепный цирк Никулина, туда очень тяжело достать билеты. Пожалуйста, возьми и достань, раз пообещал.

– Денис извинился перед Луневым.

– Не надо извиняться. Билеты в VIP-ложу купи. Тогда люди будут понимать, что он ляпнул сгоряча, а теперь раскаивается. Оскорбить судью, зная, что он при исполнении и ничего не ответит, сможет и дурак. А ты возьми и доведи дело до конца, переведи в шутку.

Все будут понимать, что парень нормальный, на эмоциях можно сказать что-то не то. А кидать при всех эти фразы – детско-юношеские понты.