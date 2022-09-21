Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-арбитр Семенов призвал Макарова купить судье билеты в цирк

    Бывший арбитр ФИФА Михаил Семенов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «Динамо» Дениса Макарова на два матча (один – условно).

    – Если в течение сезона он исполнит ещe что-то подобное, то получил по полной катушке. Могут быть применены самые жесткие меры, даже дисквалификация до конца сезона.

    Я бы на вашем месте связался с Денисом Макаровым и спросил, купил ли он билеты в цирк арбитру? Ты сказал А, говори Б. В Москве есть великолепный цирк Никулина, туда очень тяжело достать билеты. Пожалуйста, возьми и достань, раз пообещал.

    – Денис извинился перед Луневым.

    – Не надо извиняться. Билеты в VIP-ложу купи. Тогда люди будут понимать, что он ляпнул сгоряча, а теперь раскаивается. Оскорбить судью, зная, что он при исполнении и ничего не ответит, сможет и дурак. А ты возьми и доведи дело до конца, переведи в шутку.

    Все будут понимать, что парень нормальный, на эмоциях можно сказать что-то не то. А кидать при всех эти фразы – детско-юношеские понты.

    Новости по теме
    Силкин считает, что КДК пожалел Макарова: «Я бы дисквалифицировал на десять матчей» 3
    Вилков: «Макарову мало двух матчей дисквалификации»
    В исполкоме РФС раскритиковали решение КДК о дисквалификации Макарова за приглашение судьи в цирк 4
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1198

      Hoahin 1 час назад

      Хорошо сказал Семенов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11