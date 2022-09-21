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    «Обидно, но будем продолжать тренироваться». Комличенко – об отстранении России от Евро-2024

    Форвард сборной России Николай Комличенко прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

    «Отстранение от Евро было ожидаемо. Обидно, конечно, но будем продолжать тренироваться. Мы не то, что привыкшие, но уже были в такой ситуации. Это было одной из мотиваций, но теперь мотивация просто играть в сборной.

    Теперь будет мотивация просто попасть в сборную, быть в списке лучших игроков – стать лучшим форвардом страны. А то ради чего еще играть? Это серьезный подход, я считаю. Никто не будет играть в полноги», – сказал Комличенко.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
    • Это решения ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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