«Обидно, но будем продолжать тренироваться». Комличенко – об отстранении России от Евро-2024

Форвард сборной России Николай Комличенко прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

«Отстранение от Евро было ожидаемо. Обидно, конечно, но будем продолжать тренироваться. Мы не то, что привыкшие, но уже были в такой ситуации. Это было одной из мотиваций, но теперь мотивация просто играть в сборной.

Теперь будет мотивация просто попасть в сборную, быть в списке лучших игроков – стать лучшим форвардом страны. А то ради чего еще играть? Это серьезный подход, я считаю. Никто не будет играть в полноги», – сказал Комличенко.