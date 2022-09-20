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    Гаджиев: «Без России этот мир никуда не пойдет. Вернемся сильнее»

    Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал на решение УЕФА не допустить сборную России к участию в отборе Евро-2024.

    «Это было ожидаемо, конечно. Решение УЕФА сто процентов политизированное, ничего нового тут нет. Что теперь нам делать? Здесь очень многое будет зависеть от нас самих. Нам нужно продолжать популяризовать футбол в России, делать соревнования интересными и яркими.

    Мы все равно вернемся туда. Без России никуда этот мир не пойдет. Я уверен, что мы вернемся только сильнее. Это нужно признать и двигаться дальше», — сказал Гаджиев.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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