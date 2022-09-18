Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на новость, что игроки хотят получить паспорт РФ ради уменьшения налогов

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал новость о том, что его клиенты вскоре должны получить российские паспорта.

– Появилась информация о том, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства, что вам известно об этом?

– У меня нет информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу.

– Сообщается, что основной мотив для получения гражданства – меньшие траты на налоги. Якобы бразильским лидерам «Зенита» не нравится, сколько денег они теряют по условиям нового контракта. Это правда?

– Эта информация не соответствует действительности. Малкома и Клаудиньо полностью устраивает их положение в «Зените». В том числе и финансовое. Они лучшие игроки лиги и счастливы приносить пользу своему клубу.