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    Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на новость, что игроки хотят получить паспорт РФ ради уменьшения налогов

    Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал новость о том, что его клиенты вскоре должны получить российские паспорта.

    – Появилась информация о том, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства, что вам известно об этом?

    – У меня нет информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу.

    – Сообщается, что основной мотив для получения гражданства – меньшие траты на налоги. Якобы бразильским лидерам «Зенита» не нравится, сколько денег они теряют по условиям нового контракта. Это правда?

    – Эта информация не соответствует действительности. Малкома и Клаудиньо полностью устраивает их положение в «Зените». В том числе и финансовое. Они лучшие игроки лиги и счастливы приносить пользу своему клубу.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: Metaratings

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