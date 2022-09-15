«Рейнджерс» нарушил запрет УЕФА перед матчем ЛЧ с «Наполи»

Британские клубы просили разрешить им исполнить гимн королевства перед домашними играми Лиги чемпионов в среду.

С инициативой выступили «Рейнджерс», «Челси» и «Манчестер Сити». Однако УЕФА им отказал.

Несмотря на запрет, шотландский клуб после минуты молчания исполнил национальный гимн на стадионе «Айброкс».