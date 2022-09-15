«Рейнджерс» нарушил запрет УЕФА перед матчем ЛЧ с «Наполи»

Вот и посмотрим какие санкции будут от УЕФА, мне даже интересно.
Британские клубы просили разрешить им исполнить гимн королевства перед домашними играми Лиги чемпионов в среду.
С инициативой выступили «Рейнджерс», «Челси» и «Манчестер Сити». Однако УЕФА им отказал.
Несмотря на запрет, шотландский клуб после минуты молчания исполнил национальный гимн на стадионе «Айброкс».
- «Рейнджерс» дома разгромно проиграл «Наполи» – 0:3.
- В Великобритании сейчас траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.