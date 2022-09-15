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    «Рейнджерс» нарушил запрет УЕФА перед матчем ЛЧ с «Наполи»

    Британские клубы просили разрешить им исполнить гимн королевства перед домашними играми Лиги чемпионов в среду.

    С инициативой выступили «Рейнджерс», «Челси» и «Манчестер Сити». Однако УЕФА им отказал.

    Несмотря на запрет, шотландский клуб после минуты молчания исполнил национальный гимн на стадионе «Айброкс».

    • «Рейнджерс» дома разгромно проиграл «Наполи» – 0:3.
    • В Великобритании сейчас траур в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4762

      Enter2006 1 час назад

      Вот и посмотрим какие санкции будут от УЕФА, мне даже интересно.

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      Рейтинг: +175

      Таврида 1 час назад

      ГИМН КОРОЛЕВСТВА, КАРЛ!!! (Или Чарльз, хрен их там разберешь). Я считаю что британский народ должен выйти на Трафальгарский майдан и свергнуть многовековую тиранию Виндзоров. Амнести тырнешенл, Википедия и все поборники свободы ау, где вы все борцы за свободу британского народа? Дайте британским людям (они же даже не граждане, они подданные короля, то есть под данью, холопы) хоть право себе правителя выбрать, а то за демократию во всем мире борютца, а у себя дома не могут, бггг

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      Рейтинг: +15421

      Fusballer 2 часа назад

      Надо им присудить техническое поражение за нарушение!

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      Рейтинг: +4762

      Enter2006 > Fusballer 1 час назад

      Так они просрали Наполи 0:3, хоть технарь давай хоть нет ))

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