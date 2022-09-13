Байрамян рассказал о планах после завершения карьеры

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопросы о своем будущем.

– Вам рано говорить о завершении карьеры, но сколько лет еще видите себя профессиональным футболистом?

- Да я сам иногда шучу: «Еще года три-четыре и все». На самом деле до 34-35 лет поиграю точно.

Но недавно на тренировке Виктор Савельевич Онопко сказал кое-что, мне это запало... Я при нем заговорил о завершении карьеры, так он ответил: «Играй, пока играется. До 36-37 держи себя в форме, потому что потом будешь сильно скучать по всему этому».

Эти его слова очень запали, и сейчас в голове у меня нет такого, сколько буду выходить на поле. Как Бог даст – сколько здоровья будет, столько и буду играть.

– Кем себя видите по окончании карьеры?

– Тренером. Хочу им быть, и, наверное, буду. Я и команде об этом говорю.

– Но ведь там жуткие нервы.

- А я не смогу без этого. Вижу, как работает Валерий Георгиевич, все 24 на 7 был в футболе, помощники, разборы игр – мне все это интересно. Да, нервы. Но без таких эмоций я, наверное, умру со скуки.

– То есть ни спортивным директором, ни, к примеру, агентом, быть не хочется?

- Нет и нет. Хочу тренерскую жизнь, эти эмоции. Благодарен Богу, что на протяжении карьеры у меня было достаточно наставников, у которых я учился.

– Хотите сразу взрослую команду возглавить, или сначала юниоров, молодежку?

- Нет, сразу профессионалов (смеется). Понимаю, что сначала надо поучиться, возможно, побыть в ассистентах. Это нормальная практика, много где так принято.

Примеров достаточно – братья Березуцкие, Кириченко, Осинов. Я бы тоже хотел поработать с кем-то в штабе, помощником, но недолго.

У меня есть свои идеи, которые я намерен реализовать. Главное – чтобы футболисты мне верили, и все получится.