Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Байрамян рассказал о планах после завершения карьеры

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопросы о своем будущем.

    – Вам рано говорить о завершении карьеры, но сколько лет еще видите себя профессиональным футболистом?

    - Да я сам иногда шучу: «Еще года три-четыре и все». На самом деле до 34-35 лет поиграю точно.

    Но недавно на тренировке Виктор Савельевич Онопко сказал кое-что, мне это запало... Я при нем заговорил о завершении карьеры, так он ответил: «Играй, пока играется. До 36-37 держи себя в форме, потому что потом будешь сильно скучать по всему этому».

    Эти его слова очень запали, и сейчас в голове у меня нет такого, сколько буду выходить на поле. Как Бог даст – сколько здоровья будет, столько и буду играть.

    – Кем себя видите по окончании карьеры?

    – Тренером. Хочу им быть, и, наверное, буду. Я и команде об этом говорю.

    – Но ведь там жуткие нервы.

    - А я не смогу без этого. Вижу, как работает Валерий Георгиевич, все 24 на 7 был в футболе, помощники, разборы игр – мне все это интересно. Да, нервы. Но без таких эмоций я, наверное, умру со скуки.

    – То есть ни спортивным директором, ни, к примеру, агентом, быть не хочется?

    - Нет и нет. Хочу тренерскую жизнь, эти эмоции. Благодарен Богу, что на протяжении карьеры у меня было достаточно наставников, у которых я учился.

    – Хотите сразу взрослую команду возглавить, или сначала юниоров, молодежку?

    - Нет, сразу профессионалов (смеется). Понимаю, что сначала надо поучиться, возможно, побыть в ассистентах. Это нормальная практика, много где так принято.

    Примеров достаточно – братья Березуцкие, Кириченко, Осинов. Я бы тоже хотел поработать с кем-то в штабе, помощником, но недолго.

    У меня есть свои идеи, которые я намерен реализовать. Главное – чтобы футболисты мне верили, и все получится.

    • Байрамяну в январе исполнится 31 год.
    • В «Ростов» он попал в 2010-м.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Новости по теме
    Смольников, Гулиев, Деспотович – в основе «Арсенала» на матч с «Ростовом»; Карпин выпустил Глебова, Байрамяна, Комличенко
    Байрамян: «VAR убивает эмоции, а несправедливость в футболе все равно осталась» 8
    Байрамян: «Не жалею, что выбрал сборную Армении, а не России» 8
    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11