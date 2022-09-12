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  • КДК возбудил дело в отношении Кордобы. Он назвал арбитров матча с ЦСКА «говнюками»

КДК возбудил дело в отношении Кордобы. Он назвал арбитров матча с ЦСКА «говнюками»

12 сентября 2022, 17:37
29

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет возбудил дело в отношении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы за оскорбление судей в матче с ЦСКА (1:4).

  • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
  • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
  • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

«КДК возбудил дело в отношении Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

Дело возбуждено на основании информации «Матч ТВ», — заявил Григорьянц.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Иванов Cергей
Комментарии (29)
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Красногорск_Фан
1662994479
Всего 23 июля 2021 он дебютировал за Краснодар. И за год способен уже легко и правильно строить такие фразы на другом языке (если "как бы" приведена дословно) и помнить фамилию арбитра матча? Мужчина! За такие лигвистические способности и память на фамилии арбитров респект. Надо не наказывать а ставить в пример.
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sochi-2013
1662995392
Правда глаза колет! Да только за то, как проводились замены у ЦСКА (дохлые лошади), нужно показывать карточки, а судья ослеп!
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Ziklop
1662995960
переводчик не правильно перевел. раз не на русском называл , незачёт.
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моэм
1662997863
У нас такую правду про себя не любит никто ....а судьи тем более . если учесть . что неговнюков среди них нет.
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ZAITZEFF2011
1662998079
Опять дело шьют.
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НикКин
1662999270
Мог бы еще и судью ногами попинать один хер условняк дадут
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Красногвардейчик
1663000004
Магнитовцам дали три пенальти по делу....может только первый на усмотрение судьи, но повод он имел, касание было. А остальные два чистейшие. Да и по игре их просто смяли
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Fusballer
1663005524
Надо было традиционно назвать - передастами.
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paracetamol
1663007372
Правильно назвал, одобряю. Выписать мужику премию!
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portero
1663014095
Назвать дерьмо дерьмом,это правильно!судья : марикон де мьерда!!!!
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