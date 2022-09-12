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    КДК возбудил дело в отношении Кордобы. Он назвал арбитров матча с ЦСКА «говнюками»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет возбудил дело в отношении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы за оскорбление судей в матче с ЦСКА (1:4).

    • Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.
    • Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».
    • После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

    «КДК возбудил дело в отношении Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

    Дело возбуждено на основании информации «Матч ТВ», — заявил Григорьянц.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      sinyhige 7 минут назад

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      Рейтинг: +539

      Красногвардейчик 1 час назад

      Магнитовцам дали три пенальти по делу....может только первый на усмотрение судьи, но повод он имел, касание было. А остальные два чистейшие. Да и по игре их просто смяли

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      Рейтинг: +6628

      sochi-2013 > Красногвардейчик 21 минуту назад

      Голы то где с игры? Смятый ты наш. Только о четвертом не говори.

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      Рейтинг: +3947

      Кузьмич на трибуне > Красногвардейчик 19 минут назад

      А третий пенальти? Который Сафонов потащил? Тоже повтор по делу? Может за нарушение положен горчичник и удар от ворот?

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      Рейтинг: +539

      Красногвардейчик > sochi-2013 8 минут назад

      Гаич.....помятый наш)))

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      Рейтинг: +539

      Красногвардейчик > Кузьмич на трибуне 7 минут назад

      По правилам да....и магнит и наш игрок вошли в штрафную ......хотя там и так Медина добил...что дальше?)))

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      Рейтинг: +539

      Красногвардейчик > sochi-2013 5 минут назад

      А чем тебе 4 не нравится? любитель просрочки?)))) классный гол

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      Рейтинг: +6739

      Semenycch 1 час назад

      Кордоба чересчур мягок, по отношению к тем рефери...

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      Рейтинг: +190

      НикКин 1 час назад

      Мог бы еще и судью ногами попинать один хер условняк дадут

      0
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      Рейтинг: +1036

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Опять дело шьют.

      1
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      Рейтинг: +2038

      моэм 2 часа назад

      У нас такую правду про себя не любит никто ....а судьи тем более . если учесть . что неговнюков среди них нет.

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      Рейтинг: +2832

      Ziklop 2 часа назад

      переводчик не правильно перевел. раз не на русском называл , незачёт.

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      Рейтинг: +25689

      vladimir-7 2 часа назад

      Кордобе не надо играть руками в своей штрафной.

      0
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      Рейтинг: +6628

      sochi-2013 2 часа назад

      Правда глаза колет!
      Да только за то, как проводились замены у ЦСКА (дохлые лошади), нужно показывать карточки, а судья ослеп!

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      Рейтинг: +2218

      river31 > sochi-2013 2 часа назад

      Покажи как проводились... А то я пропустил. (зам. ****.))))))

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      Рейтинг: +539

      Красногвардейчик > river31 1 час назад

      Да это больной, просрочки объелся)))

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      Рейтинг: +6628

      sochi-2013 > river31 25 минут назад

      Посмотри (если тоже не ослеп *****))) Игроки уползали с поля.

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      Рейтинг: +5428

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Всего 23 июля 2021 он дебютировал за Краснодар. И за год способен уже легко и правильно строить такие фразы на другом языке (если "как бы" приведена дословно) и помнить фамилию арбитра матча? Мужчина! За такие лигвистические способности и память на фамилии арбитров респект. Надо не наказывать а ставить в пример.

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