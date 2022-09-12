КДК возбудил дело в отношении Кордобы. Он назвал арбитров матча с ЦСКА «говнюками»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет возбудил дело в отношении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы за оскорбление судей в матче с ЦСКА (1:4).

Главный арбитр Сергей Иванов по ходу матча назначил 3 пенальти в пользу ЦСКА.

Кордоба после 1-го тайма оскорблял судей, назвав их «говнюками».

После матча он сказал главном арбитру: «Иванов, еще один пенальти?».

«КДК возбудил дело в отношении Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

Дело возбуждено на основании информации «Матч ТВ», — заявил Григорьянц.