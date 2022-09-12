Матч «Арсенал» – ПСВ отменен из-за похорон Елизаветы II

такой вкусный матч перенесли.
печально.
Матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и ПСВ перенесен, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Причина – нехватка полиции в связи с траурными мероприятиями, связанными со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Новая дата матча будет объявлена дополнительно.
- «Арсенал» должен принять ПСВ в четверг, 15 сентября, в 22:00 мск.
- Королева умерла на прошлой неделе в возрасте 96 лет.
- Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.