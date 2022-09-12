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    Матч «Арсенал» – ПСВ отменен из-за похорон Елизаветы II

    Матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и ПСВ перенесен, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

    Причина – нехватка полиции в связи с траурными мероприятиями, связанными со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Новая дата матча будет объявлена дополнительно.

    • «Арсенал» должен принять ПСВ в четверг, 15 сентября, в 22:00 мск.
    • Королева умерла на прошлой неделе в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.

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    Источник: сайт «Арсенала»

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