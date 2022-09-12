Иванов: «Кокорин закопал свою карьеру переходом в «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о переходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

– Как вам Александр Кокорин на Кипре?

– Может, ему на море захотелось.

– Есть мнение, что он закопал свою карьеру.

– Он ее закопал переходом в «Спартак». Это мое мнение. Саша – футболист, на котором должна строиться игра.

«Спартак» – совершенно не та команда. Сумасшедшее давление со всех сторон: медийное, фанатское и так далее. От «Спартака» всегда требуют чемпионства, в каком бы состоянии ни была команда.

В «Сочи» Кокорин почему заиграл? На нем строилась вся команда. В каждой линии есть сильные футболисты, поэтому играют через них.

Ему нужно было переходить обратно в «Динамо», как сделал Федор Смолов. Тогда у Саши все было бы хорошо.

– Говорят, что в «Фиорентине» он обманывал футбол.

– Это «Фиорентина», где почти на каждой позиции играют футболисты своих сборных. У Саши не получилось, потому что игра строилась не через него. Он зависимый игрок. Под него должна выстраиваться схема.

– Вы верите, что на Кипре Кокорин сможет перезагрузить карьеру?

– Запомните на всю жизнь – плохих футболистов нет. Есть свои тренеры и команды. Если там в Кокорина поверят, а тренер даст ему импульс, то через полгода у него опять будет куча предложений. Саша – футболист высокого уровня.