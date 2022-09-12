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    Иванов: «Кокорин закопал свою карьеру переходом в «Спартак»

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о переходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

    – Как вам Александр Кокорин на Кипре?

    – Может, ему на море захотелось.

    – Есть мнение, что он закопал свою карьеру.

    – Он ее закопал переходом в «Спартак». Это мое мнение. Саша – футболист, на котором должна строиться игра.

    «Спартак» – совершенно не та команда. Сумасшедшее давление со всех сторон: медийное, фанатское и так далее. От «Спартака» всегда требуют чемпионства, в каком бы состоянии ни была команда.

    В «Сочи» Кокорин почему заиграл? На нем строилась вся команда. В каждой линии есть сильные футболисты, поэтому играют через них.

    Ему нужно было переходить обратно в «Динамо», как сделал Федор Смолов. Тогда у Саши все было бы хорошо.

    – Говорят, что в «Фиорентине» он обманывал футбол.

    – Это «Фиорентина», где почти на каждой позиции играют футболисты своих сборных. У Саши не получилось, потому что игра строилась не через него. Он зависимый игрок. Под него должна выстраиваться схема.

    – Вы верите, что на Кипре Кокорин сможет перезагрузить карьеру?

    – Запомните на всю жизнь – плохих футболистов нет. Есть свои тренеры и команды. Если там в Кокорина поверят, а тренер даст ему импульс, то через полгода у него опять будет куча предложений. Саша – футболист высокого уровня.

    • 31-летний Кокорин не играл за «Фиорентину» с апреля.
    • Его аренда в «Арисе» рассчитана до конца сезона-2022/23.
    • В составе кипрской команды форвард сделал 1 ассист в 2 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5934

      Давид59 2 минуты назад

      Чисто теоретически - да. Но я не верю. Если долго не играешь, теряются навыки. Он уже не в том возрасте, время ушло.

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