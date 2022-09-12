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  • Иванов: «Кокорин закопал свою карьеру переходом в «Спартак»

Иванов: «Кокорин закопал свою карьеру переходом в «Спартак»

12 сентября 2022, 12:41
6

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о переходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

– Как вам Александр Кокорин на Кипре?

– Может, ему на море захотелось.

– Есть мнение, что он закопал свою карьеру.

– Он ее закопал переходом в «Спартак». Это мое мнение. Саша – футболист, на котором должна строиться игра.

«Спартак» – совершенно не та команда. Сумасшедшее давление со всех сторон: медийное, фанатское и так далее. От «Спартака» всегда требуют чемпионства, в каком бы состоянии ни была команда.

В «Сочи» Кокорин почему заиграл? На нем строилась вся команда. В каждой линии есть сильные футболисты, поэтому играют через них.

Ему нужно было переходить обратно в «Динамо», как сделал Федор Смолов. Тогда у Саши все было бы хорошо.

– Говорят, что в «Фиорентине» он обманывал футбол.

– Это «Фиорентина», где почти на каждой позиции играют футболисты своих сборных. У Саши не получилось, потому что игра строилась не через него. Он зависимый игрок. Под него должна выстраиваться схема.

– Вы верите, что на Кипре Кокорин сможет перезагрузить карьеру?

– Запомните на всю жизнь – плохих футболистов нет. Есть свои тренеры и команды. Если там в Кокорина поверят, а тренер даст ему импульс, то через полгода у него опять будет куча предложений. Саша – футболист высокого уровня.

  • 31-летний Кокорин не играл за «Фиорентину» с апреля.
  • Его аренда в «Арисе» рассчитана до конца сезона-2022/23.
  • В составе кипрской команды форвард сделал 1 ассист в 2 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Европа Арис Рубин Иванов Олег Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Давид59
1662976226
Чисто теоретически - да. Но я не верю. Если долго не играешь, теряются навыки. Он уже не в том возрасте, время ушло.
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НикКин
1662976800
Он закопал свой талант когда стал получать большие деньги
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Enter2006
1662978269
А я думал что Саша закопал свою карьеру показательным бухаловом дорого шампанского сразу же после вылета сборной РФ с Евро-2016, киданиями стульев и драками и как следствие тюрьма, а оказывается Спартак виноват... ну-ну...
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Fusballer
1662979630
Закопал свою карьеру, когда перешёл в Зенит.
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Fialet
1662981303
"Запомните на всю жизнь" - если бы меня так стали поучать, я бы его нахер послал.
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zigbert
1663003828
Глупости какие то говорит Иванов. И в Спартак, и в Фиорентину он пошел сам из за хорошей зарплаты.
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