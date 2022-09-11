Гол Шапи помог «Хапоэлю» БШ одержать волевую победу над «Хапоэлем» ТА

Российский игрок израильского «Хапоэля» (Беер-Шева) Магомед-Шапи Сулейманов забил в матче четвертого тура чемпионата Израиля против «Хапоэля» (Тель-Авив). Встреча закончилась победой команды россиянина со счетом 3:2.

«Хапоэль» БШ уступал по ходу матча 0:1 и 1:2, но Шапи на 66-й минуте сравнял счет – 2:2. На 82-й минуте гости забили решающий гол.

Шапи заменили на 80-й минуте.