Гол Шапи помог «Хапоэлю» БШ одержать волевую победу над «Хапоэлем» ТА

Российский игрок израильского «Хапоэля» (Беер-Шева) Магомед-Шапи Сулейманов забил в матче четвертого тура чемпионата Израиля против «Хапоэля» (Тель-Авив). Встреча закончилась победой команды россиянина со счетом 3:2.
«Хапоэль» БШ уступал по ходу матча 0:1 и 1:2, но Шапи на 66-й минуте сравнял счет – 2:2. На 82-й минуте гости забили решающий гол.
Шапи заменили на 80-й минуте.
- «Хапоэль» БШ идет в таблице на 5-м месте.
- Команда выступает в группе Лиги конференций.
- Шапи арендован у «Краснодара» до лета.
Источник: Бомбардир.ру