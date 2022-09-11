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    Гол Шапи помог «Хапоэлю» БШ одержать волевую победу над «Хапоэлем» ТА

    Российский игрок израильского «Хапоэля» (Беер-Шева) Магомед-Шапи Сулейманов забил в матче четвертого тура чемпионата Израиля против «Хапоэля» (Тель-Авив). Встреча закончилась победой команды россиянина со счетом 3:2.

    «Хапоэль» БШ уступал по ходу матча 0:1 и 1:2, но Шапи на 66-й минуте сравнял счет – 2:2. На 82-й минуте гости забили решающий гол.

    Шапи заменили на 80-й минуте.

    • «Хапоэль» БШ идет в таблице на 5-м месте.
    • Команда выступает в группе Лиги конференций.
    • Шапи арендован у «Краснодара» до лета.

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    Источник: Бомбардир.ру

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