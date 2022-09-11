Зайнутдинов: «Аталанта» выходила на агента, но с моей стороны было бы некрасиво приостанавливать контракт с ЦСКА»

Футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов сообщил, что им интересовалась «Аталанта».

«Интерес «Аталанты»? Мой агент говорил, что на него выходили люди, спрашивали, какие у меня условия, какая позиция. Но это был просто интерес, не более того. Приостанавливать контракт с моей стороны было бы некрасиво.

Давления со стороны Казахстана в мою сторону не было. Конечно, хочется прогрессировать, хочется играть в еврокубках. Хочется видеть полные трибуны, а у нас сейчас еще этот Fan ID придумали. Намного меньше народу ходить стало», – сказал казахстанец.