Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зайнутдинов: «Аталанта» выходила на агента, но с моей стороны было бы некрасиво приостанавливать контракт с ЦСКА»

    Футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов сообщил, что им интересовалась «Аталанта».

    «Интерес «Аталанты»? Мой агент говорил, что на него выходили люди, спрашивали, какие у меня условия, какая позиция. Но это был просто интерес, не более того. Приостанавливать контракт с моей стороны было бы некрасиво.

    Давления со стороны Казахстана в мою сторону не было. Конечно, хочется прогрессировать, хочется играть в еврокубках. Хочется видеть полные трибуны, а у нас сейчас еще этот Fan ID придумали. Намного меньше народу ходить стало», – сказал казахстанец.

    • Зайнутдинов в ЦСКА с 2020 года.
    • До этого игрок выступал за «Ростов».
    • По словам 1-го тренера Зайнутдинова, у игрока есть предложения из Европы.

    Новости по теме
    Гинер назвал позицию, в которой Зайнутдинов может стать топ-игроком
    Зайнутдинов: «Карпин собирал жен игроков на базе и просил их готовить мужьям»
    Акинфеев: «Может, Зайнутдинов всю жизнь будет в ЦСКА – прикуем его наручниками» 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11