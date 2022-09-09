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    Норманн отказался говорить про сборную Норвегии, от которой его отстранили

    Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн не стал комментировать решение сборной Норвегии больше не вызывать его на матчи.

    — Тебя не будут вызывать в сборную Норвегии. Что ты можешь сказать по этому поводу?

    — Честно говоря, я не могу говорить про это. Я сфокусирован на игре за «Динамо» — я рад быть здесь и хочу работать.

    • Норманн играет в России с 2019 года.
    • В том же году он дебютировал за сборную.
    • В составе национальной команды Матиас провел 12 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2022 23:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      omitrene 16 минут назад

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      Рейтинг: +37

      Вот как то так 2 часа назад

      Ну а чо он может сказать про предательство

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      Рейтинг: +391

      Shotlandets86 > Вот как то так 1 час назад

      Предательство Норвежской Федерации?. Да, тут сказать нечего.

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      Рейтинг: +62

      odessakmv > Вот как то так 51 минуту назад

      Д.Б!

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