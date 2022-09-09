Норманн отказался говорить про сборную Норвегии, от которой его отстранили

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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн не стал комментировать решение сборной Норвегии больше не вызывать его на матчи.
— Тебя не будут вызывать в сборную Норвегии. Что ты можешь сказать по этому поводу?
— Честно говоря, я не могу говорить про это. Я сфокусирован на игре за «Динамо» — я рад быть здесь и хочу работать.
- Норманн играет в России с 2019 года.
- В том же году он дебютировал за сборную.
- В составе национальной команды Матиас провел 12 матчей и забил 1 гол.