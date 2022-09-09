Норманн отказался говорить про сборную Норвегии, от которой его отстранили

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн не стал комментировать решение сборной Норвегии больше не вызывать его на матчи.

— Тебя не будут вызывать в сборную Норвегии. Что ты можешь сказать по этому поводу?

— Честно говоря, я не могу говорить про это. Я сфокусирован на игре за «Динамо» — я рад быть здесь и хочу работать.