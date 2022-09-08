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    «Локомотив» и «Брагантино» ведут переговоры по Педриньо. Агент подтвердил

    Луис Фернандо Гарсия, представляющий полузащитника «Америки» Педриньо, подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту.

    «Подпишет ли «Локомотив» Педриньо? Клубы ведут переговоры», – сказал Фернандо.

    • 22-летний Педриньо принадлежит «Брагантино», куда должен вернуться по окончании сезона в Бразилии. Именно этот клуб продает игрока.
    • В сезоне Серии А у Педриньо 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Всю карьеру игрок проводит на родине.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2022 18:58
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +5386

      Красногорск_Фан 4 часа назад

      Не думаю что будут проблемы. Переименуют более нейтрально на футболке. Такие случаи были. После того как я узнал что Гаечку из Чипа и Дейла в оригинале зовут Гаджет Хакренч, а Рокфора - Монти уже ничего не удивляет.

      0
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      Рейтинг: +2142

      serglider 5 часов назад

      Зря он в Россию едет с такой то фамилией! Тем более, что среди игроков принято более короче обращаться друг к другу))) Так вроде Аршавина, в клубах звали Шава, Кержакова - Керж... А тут почти без вариантов, как его будут называть все)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2527

      фанат джигурды 5 часов назад

      Я смеюсь))))

      Его фамилию даже написать нельзя)))))

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      Рейтинг: +2527

      фанат джигурды 5 часов назад

      Надо сначала всех ******** из руководства убрать!

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      Рейтинг: +283

      Мортус 6 часов назад

      И чтоб большими буквами))

      1
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      Рейтинг: +1626

      Форвард 79 6 часов назад

      Такого у локо еще не было)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6127

      Добрый Бобер 6 часов назад

      Не надо! Пожалейте парня!)))

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      Рейтинг: +557

      gunstilzit > Добрый Бобер 5 часов назад

      Говорят что у парня агент Малкома,Клаудиньл,Мантуана,Ивана.

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      Рейтинг: +15360

      Fusballer > gunstilzit 5 часов назад

      Агент нашёл дойную корову)

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      Ответить
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      Рейтинг: +6127

      Добрый Бобер > gunstilzit 5 часов назад

      Это не избавит его фамилию от неблагозвучного звучания в России.

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      Рейтинг: +557

      gunstilzit > Fusballer 5 часов назад

      В принципе ты прав,но игроки у агента норм для нас.,

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