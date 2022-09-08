«Локомотив» и «Брагантино» ведут переговоры по Педриньо. Агент подтвердил

Не думаю что будут проблемы. Переименуют более нейтрально на футболке. Такие случаи были. После того как я узнал что Гаечку из Чипа и Дейла в оригинале зовут Гаджет Хакренч, а Рокфора - Монти уже ничего не удивляет.
Луис Фернандо Гарсия, представляющий полузащитника «Америки» Педриньо, подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту.
«Подпишет ли «Локомотив» Педриньо? Клубы ведут переговоры», – сказал Фернандо.
- 22-летний Педриньо принадлежит «Брагантино», куда должен вернуться по окончании сезона в Бразилии. Именно этот клуб продает игрока.
- В сезоне Серии А у Педриньо 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Всю карьеру игрок проводит на родине.