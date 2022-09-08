«Спартак» подписал контракт с экс-зенитовцем Мевлей («СЭ»)

под конец ТО в центр защиты и Мевля сойдет (ожидаемый трансфер), Чернов пока на небе "звезду" ищет, потерянную в матче с немытыми...
Защитник «Аланьяспора» Миха Мевля переходит в «Спартак».
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб подписал контракт с 32-летним словенцем.
- Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
- В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
- Игрок стоит 1 миллион евро.
Все трансферы РПЛ лета-2022: «Крaснодар» взял игрока сборной Анголы, «Фaкел» арендовал Калинина из «Ростова»