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    «Спартак» подписал контракт с экс-зенитовцем Мевлей («СЭ»)

    Защитник «Аланьяспора» Миха Мевля переходит в «Спартак».

    По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб подписал контракт с 32-летним словенцем.

    • Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
    • Игрок стоит 1 миллион евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2022 17:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25524

      JTherry 7 часов назад

      под конец ТО в центр защиты и Мевля сойдет (ожидаемый трансфер), Чернов пока на небе "звезду" ищет, потерянную в матче с немытыми...

      1
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      Рейтинг: +383

      egor tikhonov 8 часов назад

      борода в защите. это обязательно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17911

      DVOK68 8 часов назад

      Достаточно сильный игрок.Надёжный.
      Удачи и без травм!

      0
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      Рейтинг: +690

      Конопляных дел мастер 8 часов назад

      Золотое время Мевли давно прошло. Для Зенита он совсем слабый, для хряков в самый раз сгодится ветеран. Гыгыгы

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