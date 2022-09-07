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    Терюшков: «У Норманна не возникнет сложностей с получением российского паспорта. Россия – страна возможностей»

    Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о переходе Матиаса Норманна из «Ростова» в «Динамо».

    — Наши европейские враги занимают достаточно последовательную позицию — всех, кто не поддерживает их решения, они отстраняют, банят, вводят против них санкции. Ничего страшного, Матиас Норманн должен влиться в «Динамо», играть. Россия — страна возможностей.

    Я уверен, что он выбрал клуб из России, потому что видит, какая ментальность у русских людей, как мы друг к другу относимся, как поддерживаем в трудные периоды. Мы только приветствуем его решение, пусть играет здесь и радует нас своим футболом.

    — Есть ли смысл предложить Норманну российский паспорт, чтобы ему было не так обидно?

    — Эти механизмы есть, вы знаете. Но сперва решение должен принять сам игрок, у нас примеров натурализации достаточное количество в том числе, в футболе. Можно вспомнить Марио Фернандеса, Маринато Гилерме.

    Здесь вопросов с гражданством России не будет, если Норманн изъявит желание. Думаю, у Матиаса не возникнет никаких сложностей с получением российского паспорта.

    • Аренда Норманна из «Ростова» рассчитана до конца сезона.
    • Теперь игрока не будут вызывать в сборную Норвегии.
    • Летом сорвался трансфер Норманна в «Лечче».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Belyiccat 1 час назад

      Ах ты гнида, как к нам так пожалуйста, да с паспортом, а как наши к ним так сразу-предатели.

      1
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      Рейтинг: +635

      чаппай 3 часа назад

      Блеванул

      0
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      Рейтинг: +3129

      acor94 3 часа назад

      Конечно не возникнет. 5 лет в стране и после этого вопрос о рассмотрении получения паспорта. И то, толькл если заслужил!

      0
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