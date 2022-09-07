Терюшков: «У Норманна не возникнет сложностей с получением российского паспорта. Россия – страна возможностей»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о переходе Матиаса Норманна из «Ростова» в «Динамо».

— Наши европейские враги занимают достаточно последовательную позицию — всех, кто не поддерживает их решения, они отстраняют, банят, вводят против них санкции. Ничего страшного, Матиас Норманн должен влиться в «Динамо», играть. Россия — страна возможностей.

Я уверен, что он выбрал клуб из России, потому что видит, какая ментальность у русских людей, как мы друг к другу относимся, как поддерживаем в трудные периоды. Мы только приветствуем его решение, пусть играет здесь и радует нас своим футболом.

— Есть ли смысл предложить Норманну российский паспорт, чтобы ему было не так обидно?

— Эти механизмы есть, вы знаете. Но сперва решение должен принять сам игрок, у нас примеров натурализации достаточное количество в том числе, в футболе. Можно вспомнить Марио Фернандеса, Маринато Гилерме.

Здесь вопросов с гражданством России не будет, если Норманн изъявит желание. Думаю, у Матиаса не возникнет никаких сложностей с получением российского паспорта.