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    Норманн высказался о главном тренере «Динамо» Йокановиче

    Новичок «Динамо» Матиас Норманн рассказал о знакомстве с главным тренером столичного клуба Славишей Йокановичем.

    – Понимаете, как быстро стать частью команды?

    – Думаю, да. Я дружелюбный, много общаюсь с партнeрами по команде. Я хорошо знаю лигу и понимаю, чего от меня ждут в тренерском штабе и клубе. Я готов выполнять свою работу.

    – Вы уже успели пообщаться со Славишей Йокановичем?

    – Да, мы общались и до моего приезда в Москву, и уже на базе после приезда. Очень жду начала работы под его началом. Мне нравится его футбольная философия и то, чего он хочет от меня лично и от всей команды.

    • Норманн принадлежит «Ростову» с 2019 года. «Динамо» арендовало игрока на год.
    • В 1-м полугодии 2022 года Норманн был в аренде в «Норвиче».
    • Теперь игрока не будут вызывать в сборную Норвегии.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    06.09.2022 22:59
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