Норманн высказался о главном тренере «Динамо» Йокановиче

Новичок «Динамо» Матиас Норманн рассказал о знакомстве с главным тренером столичного клуба Славишей Йокановичем.

– Понимаете, как быстро стать частью команды?

– Думаю, да. Я дружелюбный, много общаюсь с партнeрами по команде. Я хорошо знаю лигу и понимаю, чего от меня ждут в тренерском штабе и клубе. Я готов выполнять свою работу.

– Вы уже успели пообщаться со Славишей Йокановичем?

– Да, мы общались и до моего приезда в Москву, и уже на базе после приезда. Очень жду начала работы под его началом. Мне нравится его футбольная философия и то, чего он хочет от меня лично и от всей команды.