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  • Джикия одним словом ответил на вопрос, что не получилось у «Спартака» в матче с «Зенитом»

Джикия одним словом ответил на вопрос, что не получилось у «Спартака» в матче с «Зенитом»

4 сентября 2022, 23:59
14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Что сегодня не получилось? Выиграть.

Можно ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? Вы как считаете, так и пишите. Я подведу итоги в конце сезона», – сказал Джикия.

  • «Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.
  • Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.
  • «Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (14)
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Ill Ich
1662326853
Хотя поначалу всё было хорошо (по счёту). Но, как порой бывает, что-то пошло не так...
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Палычвсех
1662340401
потому что спартак говно и ты вялый защитникан
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Vitaga
1662349799
Спартак сейчас занимает реальное своё место. 4-5е. не выше. если сменит тренера и поставит нормального то может на тройку расчитывать. а с этим молодым рыжим придурошным бесполезно
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Январь 59
1662356772
Будь бы по удачливее в последнем ударе игроки Зенита, ещё до Спартаковского года могло быть 4 в воротах Максименко.
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Старикан
1662359291
Жора, по ходу тебя пора списывать! Коэффициент полезности от твоей игры снижается уже какой год!
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paracetamol
1662361203
Это Газпром матч купил, РФС, судей и всех остальных - сказал Джикия.
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zigbert
1662362764
Что теперь зацикливаться на этом поражении. Нужно прежде всего сделать правильные выводы и двигаться дальше.
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SLADE2019
1662374618
Да он философ, наш Джикия. Лишнее подтверждение, что лучшие его годы, во всяком случае в Спартаке - позади. Срочно нужны 4 защитника. Понимаю, что сейчас звучит, как утопия, но кто мешал по окончании прошлого сезона эти заняться?
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