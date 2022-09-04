Джикия одним словом ответил на вопрос, что не получилось у «Спартака» в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Что сегодня не получилось? Выиграть.

Можно ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? Вы как считаете, так и пишите. Я подведу итоги в конце сезона», – сказал Джикия.

«Спартак» выигрывал после первого тайма со счетом 1:0, но проиграл 1:2.

Команда нанесла по воротам «Зенита» 4 удара, а пропустила 22.

«Спартак» не может выиграть у «Зенита» с 2017 года.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение