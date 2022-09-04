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    «Спартак» – «Зенит»: москвичи не побеждают в десяти очных матчах подряд

    В 20:00 по Москве начнется матч восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    «Спартак» не может победить соперника в десяти официальных матчах подряд. Последний раз «Зенит» уступал москвичам в 2017 году – было это на «Открытие Арене».

    Отвечаем на главные вопросы перед дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, забьет ли Кассьерра и сколько ждать голов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2022 09:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner 19 часов назад

      Проиграют ДЕСЯТУЮ и нужно одну нарисованную звездочку со спартаковской эмблемы ВЫКИДЫВАТЬ!

      1
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      Рейтинг: +15401

      NewLife 19 часов назад

      Растет мастерство газпромовских судеек, с таким судейством в международных матчах синит бы был чемпионом всех чемпионов, но при не ангажированном судействе этот пафос побед испаряется и бакланы спускаются на землю.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner > NewLife 19 часов назад

      Растет кривоногость спартаковских игроков. Или это судьи опустили в прошлом сезоне Спартака на ДЕСЯТОЕ место???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15401

      NewLife > Cleaner 19 часов назад

      Можно черное называть белым, можно выставлять себя придурком, утверждая, что судьи здесь не причём, но результаты синита в играх, где нет рфс, говорят сами за себя.

      1
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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n 20 часов назад

      Любая серия прерывается...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      SLADE2019 > R_a_i_n 19 часов назад

      Дай Бог.

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      Рейтинг: +2190

      АЛЕКС 58 > SLADE2019 19 часов назад

      Бог может и даст,а Кукуян не позволит.

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      Рейтинг: +17016

      Cleaner > R_a_i_n 19 часов назад

      Ржу РЖУ РЖУ!...)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner > АЛЕКС 58 19 часов назад

      Против Кукуяна ФУТБОЛ БЕССИЛЕН!!!

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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n > Cleaner 18 часов назад

      От тебя другого ждать и не будем.

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