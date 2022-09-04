«Спартак» – «Зенит»: москвичи не побеждают в десяти очных матчах подряд

В 20:00 по Москве начнется матч восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак» не может победить соперника в десяти официальных матчах подряд. Последний раз «Зенит» уступал москвичам в 2017 году – было это на «Открытие Арене».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Открытие Арене».

На этой неделе «Спартак» победил «Зенит» в ретроматче (2:1).

«Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» идет 4-м.

Отвечаем на главные вопросы перед дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, забьет ли Кассьерра и сколько ждать голов

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