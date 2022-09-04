Григорий Иванов: «Может, мы вернем Урунова. Он стоил приличных денег»

"папе" Газику после Урала впарите за 3 лимона, если его Уфа ещё будет играть в профессиональном футболе
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал трансфер полузащитника Остона Урунова. Его одобрил главный тренер Виктор Гончаренко.
«Тренер посмотрел. Сказал, что, может быть, успеем парня вернуть. Парень два года назад стоил приличных денег», – напомнил Иванов.
- Урунов присоединился к «Уралу» в качестве свободного агента.
- На этой неделе «Спартак» расторг контракт с узбекским хавбеком.
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.