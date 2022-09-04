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    Григорий Иванов: «Может, мы вернем Урунова. Он стоил приличных денег»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал трансфер полузащитника Остона Урунова. Его одобрил главный тренер Виктор Гончаренко.

    «Тренер посмотрел. Сказал, что, может быть, успеем парня вернуть. Парень два года назад стоил приличных денег», – напомнил Иванов.

    • Урунов присоединился к «Уралу» в качестве свободного агента.
    • На этой неделе «Спартак» расторг контракт с узбекским хавбеком.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    04.09.2022 00:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +317

      ScarlettOgusania 19 часов назад

      "папе" Газику после Урала впарите за 3 лимона, если его Уфа ещё будет играть в профессиональном футболе

      1
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 19 часов назад

      Берите , берите ! Помнится за ним пол-Европы бегало, а уж когда красовки купил цена взлетела до небес.
      Спасёт Урал и потом перепродадите его Уфе, Газизов ему как отец.

      0
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      Рейтинг: +6268

      Ганнибал Лектор 20 часов назад

      После спартака уже бесполезно. Испорчен

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