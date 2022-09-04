Григорий Иванов: «Может, мы вернем Урунова. Он стоил приличных денег»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал трансфер полузащитника Остона Урунова. Его одобрил главный тренер Виктор Гончаренко.

«Тренер посмотрел. Сказал, что, может быть, успеем парня вернуть. Парень два года назад стоил приличных денег», – напомнил Иванов.