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  • «Нельзя смешивать политику и футбол». Норманн подтвердил, что будет играть в России

«Нельзя смешивать политику и футбол». Норманн подтвердил, что будет играть в России

3 сентября 2022, 14:47
11

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прояснил свое будущее.

По словам 26-летнего футболиста, он решил сменить команду из-за близости Ростова-на-Дону к границе с Украиной.

При этом норвежец продолжит выступать в РПЛ, вероятно, перейдя на правах аренды в «Динамо».

«На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть. Поэтому мы остановились на этом предложении.

Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я буду играть в России и очень этому рад!

Да, я не хотел туда возвращаться. Но в ситуацию вмешалось множество факторов, которые от меня не зависят.

Интерес был от многих клубов, но Россия осталась лучшей возможностью для продолжения карьеры.

Ростов расположен близко к границе с Украиной. Поэтому я не хочу там играть. А в Москве будет безопаснее, и там более большой клуб.

Конечно, я переживаю, что это может повлиять на решение главного тренера сборной, но я все еще тот самый Матиас, который показывал хороший футбол в последнее время. Надеюсь, что такое мнение обо мне сохранится», – сказал Норманн.

  • Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
  • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
  • Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

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Источник: TV2
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Норманн Матиас
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1662208264
К сожалению, когда все спортивные структуры лежат под западными странами спорт будет в политике.
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Дедуктор
1662208338
Грамотно излагает, шабака!
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ЗаЖиМ
1662212706
Штрусил
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алдан2014
1662212771
ФИФА и УЕФА показали,что более не являются независимыми,совсем. Это развязывает нам руки по вопросу крымских клубов и клубов новых территорий,которые войдут в состав России
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Enter2006
1662214040
Твои бы слова да в уши FIFA и UEFA
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Popados
1662229343
Ростов не отпускайте Нормана! Пусть пашет или разорите его за не соблюдение контракта.
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GoLenaStop
1662235543
Опять очередная крыса бежит из клуба, который кормил и поил.... Что это за нияху? - "Ростов расположен близко к границе с Украиной"? Что, норману надавили на клитор его братаны еврожопейцы? Политика? Гоните его и всех подобных из всех клубов, на хер из России!!! Это наемники, без флага и Родины!!! Подонок, однозначно. Без этих продажных иностранных уродов справимся! РОСТСЕЛЬМАШ!!!
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