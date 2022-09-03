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    «Нельзя смешивать политику и футбол». Норманн подтвердил, что будет играть в России

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прояснил свое будущее.

    По словам 26-летнего футболиста, он решил сменить команду из-за близости Ростова-на-Дону к границе с Украиной.

    При этом норвежец продолжит выступать в РПЛ, вероятно, перейдя на правах аренды в «Динамо».

    «На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть. Поэтому мы остановились на этом предложении.

    Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я буду играть в России и очень этому рад!

    Да, я не хотел туда возвращаться. Но в ситуацию вмешалось множество факторов, которые от меня не зависят.

    Интерес был от многих клубов, но Россия осталась лучшей возможностью для продолжения карьеры.

    Ростов расположен близко к границе с Украиной. Поэтому я не хочу там играть. А в Москве будет безопаснее, и там более большой клуб.

    Конечно, я переживаю, что это может повлиять на решение главного тренера сборной, но я все еще тот самый Матиас, который показывал хороший футбол в последнее время. Надеюсь, что такое мнение обо мне сохранится», – сказал Норманн.

    • Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
    • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
    • Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: TV2

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    03.09.2022 14:47
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8571

      GoLenaStop 3 сентября, 23:06

      Опять очередная крыса бежит из клуба, который кормил и поил....
      Что это за нЙяху? - "Ростов расположен близко к границе с Украиной"?
      Что, норману надавили на клитор его братаны еврожопейцы? Политика?
      Гоните его и всех подобных из всех клубов, на хер из России!!!
      Это наемники, без флага и Родины!!!
      Подонок, однозначно.
      Без этих продажных иностранных уродов справимся!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Popados 3 сентября, 21:22

      Ростов не отпускайте Нормана! Пусть пашет или разорите его за не соблюдение контракта.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8571

      GoLenaStop > Popados 3 сентября, 23:03

      На хер гнать подонка в его европейское село!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4610

      Enter2006 3 сентября, 17:07

      Твои бы слова да в уши FIFA и UEFA

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4839

      алдан2014 3 сентября, 16:46

      ФИФА и УЕФА показали,что более не являются независимыми,совсем. Это развязывает нам руки по вопросу крымских клубов и клубов новых территорий,которые войдут в состав России

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      ЗаЖиМ 3 сентября, 16:45

      Штрусил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4104

      Дедуктор 3 сентября, 15:32

      Грамотно излагает, шабака!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1379

      jek718875 > Дедуктор 3 сентября, 17:32

      Большой шабака

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n 3 сентября, 15:31

      К сожалению, когда все спортивные структуры лежат под западными странами спорт будет в политике.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Аvеngеr > R_a_i_n 3 сентября, 20:35

      С Днём Рождения!

      1
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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n > Аvеngеr 3 сентября, 21:24

      Спс, дорогой, спс)))

      1
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