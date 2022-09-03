«Нельзя смешивать политику и футбол». Норманн подтвердил, что будет играть в России

Опять очередная крыса бежит из клуба, который кормил и поил....
Что это за нЙяху? - "Ростов расположен близко к границе с Украиной"?
Что, норману надавили на клитор его братаны еврожопейцы? Политика?
Гоните его и всех подобных из всех клубов, на хер из России!!!
Это наемники, без флага и Родины!!!
Подонок, однозначно.
Без этих продажных иностранных уродов справимся!
РОСТСЕЛЬМАШ!!!
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прояснил свое будущее.
По словам 26-летнего футболиста, он решил сменить команду из-за близости Ростова-на-Дону к границе с Украиной.
При этом норвежец продолжит выступать в РПЛ, вероятно, перейдя на правах аренды в «Динамо».
«На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть. Поэтому мы остановились на этом предложении.
Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я буду играть в России и очень этому рад!
Да, я не хотел туда возвращаться. Но в ситуацию вмешалось множество факторов, которые от меня не зависят.
Интерес был от многих клубов, но Россия осталась лучшей возможностью для продолжения карьеры.
Ростов расположен близко к границе с Украиной. Поэтому я не хочу там играть. А в Москве будет безопаснее, и там более большой клуб.
Конечно, я переживаю, что это может повлиять на решение главного тренера сборной, но я все еще тот самый Матиас, который показывал хороший футбол в последнее время. Надеюсь, что такое мнение обо мне сохранится», – сказал Норманн.
- Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
- Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
- Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.