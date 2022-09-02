Семак оценил шансы Клаудиньо сыграть в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитников Клаудиньо и Далера Кузяева перед матчем 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Что вы можете сказать о состоянии Клаудиньо, который недавно вернулся в общую группу, и о Далере Кузяеве – обратная замена в матче с «Факелом» напугала многих болельщиков.

– Есть определенные проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе – всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия. То же самое касается и Далера – он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают.

Тем не менее, у нас еще есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят.