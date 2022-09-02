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    Семак оценил шансы Клаудиньо сыграть в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитников Клаудиньо и Далера Кузяева перед матчем 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

    – Что вы можете сказать о состоянии Клаудиньо, который недавно вернулся в общую группу, и о Далере Кузяеве – обратная замена в матче с «Факелом» напугала многих болельщиков.

    – Есть определенные проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе – всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия. То же самое касается и Далера – он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают.

    Тем не менее, у нас еще есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят.

    • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 7 туров.
    • Москвичи идут на 2-м месте, отставая на 1 очко.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    02.09.2022 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 2 сентября 2022, 15:45

      Ну, если подумать, значит играть не будут....

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