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    Стало известно, какую компенсацию получил Брайтвайт за расторжение контракта с «Барсой». Он требовал 5 миллионов

    Нападающий Мартин Брайтвайт получил 150 тысяч евро в качестве компенсации за расторжение контракта с «Барселоной».

    Ранее сообщалось, что 31-летний датчанин требовал выплатить ему компенсацию в размере 5 миллионов евро.

    • Брайтвайт должен перейти в «Эспаньол».
    • Контракт Брайтвайта с «Барселоной» был рассчитан до 2024 года.
    • После назначения Хави на пост главного тренера он провел на поле всего 22 минуты.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: твиттер Луиса Рохо

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    02.09.2022 10:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 12:56

      Брайтвайт наверно вспомнил поговорку:с паршивой овцы хоть шерсти клок

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