Стало известно, какую компенсацию получил Брайтвайт за расторжение контракта с «Барсой». Он требовал 5 миллионов

Нападающий Мартин Брайтвайт получил 150 тысяч евро в качестве компенсации за расторжение контракта с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что 31-летний датчанин требовал выплатить ему компенсацию в размере 5 миллионов евро.

Брайтвайт должен перейти в «Эспаньол».

Контракт Брайтвайта с «Барселоной» был рассчитан до 2024 года.

После назначения Хави на пост главного тренера он провел на поле всего 22 минуты.

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