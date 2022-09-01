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«Лилль» заплатил 3 миллиона за вингера «Наполи»

1 сентября 2022, 22:54

«Лилль» объявил о переходе флангового нападающего «Наполи» Адама Унаса.

Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

Французский клуб заключил с новичком контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

  • 25-летний Унас выступал за «Наполи» с 2017 года.
  • В его активе 7 голов и 1 ассист в 62 матчах.
  • Неаполитанцы отдавали вингера в аренду «Ницце», «Кальяри» и «Кротоне».
  • Рыночная стоимость алжирца – 7 миллионов евро.

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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Источник: сайт «Лилля»
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Наполи Лилль Унас Адам
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