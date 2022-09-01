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    «Лилль» заплатил 3 миллиона за вингера «Наполи»

    «Лилль» объявил о переходе флангового нападающего «Наполи» Адама Унаса.

    Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

    Французский клуб заключил с новичком контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

    • 25-летний Унас выступал за «Наполи» с 2017 года.
    • В его активе 7 голов и 1 ассист в 62 матчах.
    • Неаполитанцы отдавали вингера в аренду «Ницце», «Кальяри» и «Кротоне».
    • Рыночная стоимость алжирца – 7 миллионов евро.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: сайт «Лилля»

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