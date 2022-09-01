«Лилль» заплатил 3 миллиона за вингера «Наполи»

«Лилль» объявил о переходе флангового нападающего «Наполи» Адама Унаса.

Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

Французский клуб заключил с новичком контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

25-летний Унас выступал за «Наполи» с 2017 года.

В его активе 7 голов и 1 ассист в 62 матчах.

Неаполитанцы отдавали вингера в аренду «Ницце», «Кальяри» и «Кротоне».

Рыночная стоимость алжирца – 7 миллионов евро.

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