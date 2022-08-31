Тренер «Ариса» рассказал о переговорах с Кокориным

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал возможный трансфер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

– Не могу пока ни о чем говорить и раскрывать карты. Предлагаю дождаться официальных новостей. Пока ведутся переговоры, так что посмотрим, чем все закончится.

– Значит, у вас есть к нему интерес?

– К нему есть интерес не только у нас, но и у других клубов.

– Писали про «Аполлон».

– Да. Но я не люблю заранее говорить что-то. Давайте дождемся официальных новостей.

– Вас не беспокоит его физическое состояние? Все-таки он в Италии очень мало играет и постоянно травмируется.

– Посмотрим. Не хочу заранее говорить.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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