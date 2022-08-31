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    Тренер «Ариса» рассказал о переговорах с Кокориным

    Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал возможный трансфер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    – Не могу пока ни о чем говорить и раскрывать карты. Предлагаю дождаться официальных новостей. Пока ведутся переговоры, так что посмотрим, чем все закончится.

    – Значит, у вас есть к нему интерес?

    – К нему есть интерес не только у нас, но и у других клубов.

    – Писали про «Аполлон».

    – Да. Но я не люблю заранее говорить что-то. Давайте дождемся официальных новостей.

    – Вас не беспокоит его физическое состояние? Все-таки он в Италии очень мало играет и постоянно травмируется.

    – Посмотрим. Не хочу заранее говорить.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16942

      Cleaner 1 час назад

      Докатился Кокорин до АРИСА...

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