Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» и продлил беспроигрышную серию до 20 матчей

«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» на выезде в 4-м туре Серии А. Команды обошлись без голов.

Команда Стефано Пиоли не проигрывает в чемпионате Италии 20 матчей подряд (13 побед и 7 ничьих).

Италия. Серия А. 4-й тур

Сассуоло – Милан – 0:0

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