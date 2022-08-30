Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» и продлил беспроигрышную серию до 20 матчей

«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» на выезде в 4-м туре Серии А. Команды обошлись без голов.
Команда Стефано Пиоли не проигрывает в чемпионате Италии 20 матчей подряд (13 побед и 7 ничьих).
Италия. Серия А. 4-й тур
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«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» на выезде в 4-м туре Серии А. Команды обошлись без голов.
Команда Стефано Пиоли не проигрывает в чемпионате Италии 20 матчей подряд (13 побед и 7 ничьих).
Италия. Серия А. 4-й тур