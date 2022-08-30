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    Абаскаль объяснил появление 18-летнего Мелешина в основе «Спартака» на кубковый матч с «Крыльями»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему решил выпустить в стартовом составе на игру Кубка России с «Крыльями Советов» нападающего Павла Мелешина.

    «Я оценивал его на тренировках. Это очень взвешенное и обдуманное решение. Он заслужил это место.

    Хотим постепенно привлекать его к играм за основную команду», – заявил Абаскаль.

    • Для 18-летнего Мелешина это дебют за основную команду «Спартака».
    • Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15121

      Fusballer 44 минуты назад

      Правильное решение. Надо привлекать молодёжь.

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