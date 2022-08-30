Абаскаль объяснил появление 18-летнего Мелешина в основе «Спартака» на кубковый матч с «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему решил выпустить в стартовом составе на игру Кубка России с «Крыльями Советов» нападающего Павла Мелешина.
«Я оценивал его на тренировках. Это очень взвешенное и обдуманное решение. Он заслужил это место.
Хотим постепенно привлекать его к играм за основную команду», – заявил Абаскаль.
- Для 18-летнего Мелешина это дебют за основную команду «Спартака».
- Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
Источник: телеграм-канал «Спартака»