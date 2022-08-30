«Спартак» и «Крылья Советов» назвали составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на игру первого раунда Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Чернов, Маслов, Рыбус, Умяров, Пруцев, Денисов, Игнатов, Соболев, Мелешин.
Запасные: Волков, Антон Шитов, Джикия, Классен, Литвинов, Мартинс, Зорин, Виталий Шитов, Зобнин, Хлусевич, Промес.
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Гапонов, Зотов, Хбулов, Соколов, Горшков, Липовой, Владислав Шитов.
Запасные: Ломаев, Фролов, Барач, Тепляков, Якуба, Ежов, Хлусов, Глушенков.
- Матч состоится в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: телеграм-канал «Спартака»