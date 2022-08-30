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    «Спартак» и «Крылья Советов» назвали составы на матч Кубка России

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на игру первого раунда Кубка России.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Чернов, Маслов, Рыбус, Умяров, Пруцев, Денисов, Игнатов, Соболев, Мелешин.

    Запасные: Волков, Антон Шитов, Джикия, Классен, Литвинов, Мартинс, Зорин, Виталий Шитов, Зобнин, Хлусевич, Промес.

    «Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Гапонов, Зотов, Хбулов, Соколов, Горшков, Липовой, Владислав Шитов.

    Запасные: Ломаев, Фролов, Барач, Тепляков, Якуба, Ежов, Хлусов, Глушенков.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6142

      порт 49 минут назад

      Назначили левый пенальти, не помогло, ждём удаления у КС.

      1
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      Рейтинг: +16936

      paracetamol 1 час назад

      У КС состав не хуже, а выйдут на замену Ёж с Глушаком, вовсе рылам капец придет!

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