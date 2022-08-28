Цорн – о продаже Игнатьева в Европу: «Мы никуда не торопимся»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал игру Ивана Игнатьева. Форвард сегодня сделал хет-трик в ворота «Оренбурга» (5:1).

«Когда будем продавать Игнатьева в Европу? Мы никуда не торопимся.

Очень рад за Ивана, что получился этот трансфер. Сегодня его прорвало, смог забить. Он молодец, я очень рад. Пусть продолжает в том же духе. На данный момент предложений по Игнатьеву из Европы нет», – сказал Цорн.

Игнатьев сделал хет-трик за 12 минут.

Он первый игрок «Локомотива» за 16 лет, который забил 3 гола в одной игре.

Иван перешел в «Локо» этим летом из «Рубина».

Игнатьев в последние годы испортил себе репутацию, а сейчас взлетел: хет-трик за 12 минут – первый в «Локо» со времен Лоськова