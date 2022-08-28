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    Цорн – о продаже Игнатьева в Европу: «Мы никуда не торопимся»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал игру Ивана Игнатьева. Форвард сегодня сделал хет-трик в ворота «Оренбурга» (5:1).

    «Когда будем продавать Игнатьева в Европу? Мы никуда не торопимся.

    Очень рад за Ивана, что получился этот трансфер. Сегодня его прорвало, смог забить. Он молодец, я очень рад. Пусть продолжает в том же духе. На данный момент предложений по Игнатьеву из Европы нет», – сказал Цорн.

    • Игнатьев сделал хет-трик за 12 минут.
    • Он первый игрок «Локомотива» за 16 лет, который забил 3 гола в одной игре.
    • Иван перешел в «Локо» этим летом из «Рубина».

    Игнатьев в последние годы испортил себе репутацию, а сейчас взлетел: хет-трик за 12 минут – первый в «Локо» со времен Лоськова

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1375

      Loko_Roma 42 минуты назад

      Наши журналюги днища, чевак со страху 3 забил подвалу, его уже в европу сватают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1600

      vmonomah17 1 час назад

      Странно, что фиорентина не хочет его купить)))

      1
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      Рейтинг: +361

      egor tikhonov > vmonomah17 24 минуты назад

      так он ещё стул не вынимал(

      0
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