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    Впервые за 16 лет игрок «Локомотива» оформил хет-трик в РПЛ

    В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». У хозяев в первом тайме хет-трик оформил нападающий Иван Игнатьев.

    Последний раз игрок «Локо» оформлял хет-трик в матче РПЛ в 2006 году. Тогда Дмитрий Лоськов забил три мяча «Рубину».

    • Игнатьев перешел в «Локо» летом из «Рубина».
    • «Локомотив» в случае победы поднимется на 9-е место.
    • «Оренбург» ни разу в истории не брал очки на «РЖД Арене».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -41

      Житель планетв Земля 47 минут назад

      Ваньку Игнатеева в Манчестер Сити, Реал Мадрид...На крайняк в какой нибудь Лейпциг....А то ведь без развития европейского, сгноят талант в болоте российского РПЛ

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      Рейтинг: +5303

      Беспонтий 1 час назад

      никто не верил
      но многие надеялись
      давай ваня давай сейчас к месту

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      Рейтинг: +51

      Iskander_17 1 час назад

      Ну надо же,Игнатьев,сделал то, что много кто неожидал, что по ходу гроза будет))

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      Рейтинг: +756

      шахта Заполярная > Iskander_17 1 час назад

      А может и засуха еще на несколько лет. Все от него зависит. Пока писал четвертый забили.

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