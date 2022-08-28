Впервые за 16 лет игрок «Локомотива» оформил хет-трик в РПЛ

В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». У хозяев в первом тайме хет-трик оформил нападающий Иван Игнатьев.

Последний раз игрок «Локо» оформлял хет-трик в матче РПЛ в 2006 году. Тогда Дмитрий Лоськов забил три мяча «Рубину».