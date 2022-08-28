Впервые за 16 лет игрок «Локомотива» оформил хет-трик в РПЛ

Ваньку Игнатеева в Манчестер Сити, Реал Мадрид...На крайняк в какой нибудь Лейпциг....А то ведь без развития европейского, сгноят талант в болоте российского РПЛ
В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». У хозяев в первом тайме хет-трик оформил нападающий Иван Игнатьев.
Последний раз игрок «Локо» оформлял хет-трик в матче РПЛ в 2006 году. Тогда Дмитрий Лоськов забил три мяча «Рубину».
- Игнатьев перешел в «Локо» летом из «Рубина».
- «Локомотив» в случае победы поднимется на 9-е место.
- «Оренбург» ни разу в истории не брал очки на «РЖД Арене».