Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Герту» Шварца, «Байер» разгромил «Майнц», «Лейпциг» Тедеско обыграл «Вольфсбург»

«Герта» под руководством экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца в четвертом туре Бундеслиги проиграла дортмундской «Боруссии». У берлинцев в сезоне ни одной победы.

«Байер» без травмированного Андрея Лунева победил «Майнц». Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел у леверкузенцев на замену на 83-й минуте.

Германия. Бундеслига. 4-й тур

Герта – Боруссия Д – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Модест, 32.

Майнц – Байер – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Паласиос, 29; 0:2 – Фримпонг, 39; 0:3 – Фримпонг, 41.

Удаления: нет – Хинкапе, 77 (вторая ж.к.); Баккер, 90+4 (вторая ж.к.).

Лейпциг – Вольфсбург – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нкунку, 5 (с пенальти); 2:0 – Нкунку, 90.

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