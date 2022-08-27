Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Герту» Шварца, «Байер» разгромил «Майнц», «Лейпциг» Тедеско обыграл «Вольфсбург»

«Герта» под руководством экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца в четвертом туре Бундеслиги проиграла дортмундской «Боруссии». У берлинцев в сезоне ни одной победы.
«Байер» без травмированного Андрея Лунева победил «Майнц». Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел у леверкузенцев на замену на 83-й минуте.
Германия. Бундеслига. 4-й тур
Герта – Боруссия Д – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Модест, 32.
Голы: 0:1 – Паласиос, 29; 0:2 – Фримпонг, 39; 0:3 – Фримпонг, 41.
Удаления: нет – Хинкапе, 77 (вторая ж.к.); Баккер, 90+4 (вторая ж.к.).
Лейпциг – Вольфсбург – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Нкунку, 5 (с пенальти); 2:0 – Нкунку, 90.
Источник: Бомбардир.ру