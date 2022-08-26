Ледяхов: «Бальде не нужен «Спартаку»

еще и подзабытый всеми Ледяхов вылез: "Игорь, а кто нужен Спартаку, чтобы достойно выступать здесь и сейчас в РПЛ..? наверное, тоже за места в составе для "академиков" голосуешь... а что показывают Бакаевы, Ломовицкий, Руденко, Мелкадзе и тд и тп, которые с 2-х метров в ворота попасть не могут..."
Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал трансфер форварда Бальде Кейта.
«Линия атаки укомплектована неплохо. Бальде иностранец, а еврокубков сейчас нет. Не знаю, что думает по этому игроку клуб и спортивный отдел, но он не нужен «Спартаку», – считает Ледяхов.