Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ледяхов: «Бальде не нужен «Спартаку»

    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал трансфер форварда Бальде Кейта.

    «Линия атаки укомплектована неплохо. Бальде иностранец, а еврокубков сейчас нет. Не знаю, что думает по этому игроку клуб и спортивный отдел, но он не нужен «Спартаку», – считает Ледяхов.

    Новости по теме
    Бояринцев: «Бальде в «Спартаке»? Я бы сделал ставку на форварда из академии» 2
    «Спартак» подписал свободного агента Бальде. Он будет играть под девятым номером 24
    «Спартак» опубликовал фото черной икры. Вероятно, это анонс трансфера сенегальца Бальде 17
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      JTherry 18 минут назад

      еще и подзабытый всеми Ледяхов вылез: "Игорь, а кто нужен Спартаку, чтобы достойно выступать здесь и сейчас в РПЛ..? наверное, тоже за места в составе для "академиков" голосуешь... а что показывают Бакаевы, Ломовицкий, Руденко, Мелкадзе и тд и тп, которые с 2-х метров в ворота попасть не могут..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9406

      САДЫЧОК 26 минут назад

      Какой то Ледяхов Бояринцев и еще какие то чумаходы , рассуждают об игроке «Интер», «Лацио», и «Монако».

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9488

      R_a_i_n 38 минут назад

      тут только время покажет. Про Мозеса помню вайн стоял, что сбитый летчик, что в Европе он не нужен, что едет к нам доигрывать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Stavr007 1 час назад

      акция что ли какая то, пердежники все повылазили ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Фитоняшич 1 час назад

      Вот повылезали все сразу.))
      Скопом.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11