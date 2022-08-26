Ледяхов: «Бальде не нужен «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал трансфер форварда Бальде Кейта.

«Линия атаки укомплектована неплохо. Бальде иностранец, а еврокубков сейчас нет. Не знаю, что думает по этому игроку клуб и спортивный отдел, но он не нужен «Спартаку», – считает Ледяхов.