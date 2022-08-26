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    В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Бальде Кейта

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об интересе клуба к нападающему Бальде Кейта. Сообщалось, что им также интересуется «Спартак».

    «Зенит» сделал предложение Бальде Кейта? Это фейк», — сказал Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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