В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Бальде Кейта

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об интересе клуба к нападающему Бальде Кейта. Сообщалось, что им также интересуется «Спартак».
«Зенит» сделал предложение Бальде Кейта? Это фейк», — сказал Медведев.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об интересе клуба к нападающему Бальде Кейта. Сообщалось, что им также интересуется «Спартак».
«Зенит» сделал предложение Бальде Кейта? Это фейк», — сказал Медведев.