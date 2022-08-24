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    «Спартак» может подписать экс-форварда «Интера», «Лацио», «Монако»

    «Спартак» заинтересован в нападающем Бальде Кейта. Он сейчас свободный агент.

    В случае достижения договоренности с Бальде его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32579

      oyabun 1 час назад

      Ну начались гадания. Никто сейчас в Спартаке не может делать такие заявления, потому что новое руководство еще толком не сформировано, не обозначены цели и соответственно не определен бюджет, в том числе и на трансферы. Вон, даже почти состоявшееся продление контракта Селихова и то заморозили, а тут то и думать, казалось бы нечего. Тем более, что контракт уже заканчивается в конце этого года.

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      Рейтинг: +9451

      R_a_i_n > oyabun 1 час назад

      Я думаю там уже давно со всем определились. Нам не скажут сейчас ничего конкретного. Работать будут тихо. Антипод Федуновского Спартака так сказать.

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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      хотел написать комментарий про стран содружество крым херсон Запорожья днр лнр и не получается, что случилось подскажите пожалуйста))

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      Рейтинг: +9451

      R_a_i_n > Frankfurt Am Main 1 час назад

      ну вот, получилось)))

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      Рейтинг: +7869

      vladik12 > Frankfurt Am Main 3 минуты назад

      В таких новостях администрация закрывает комменты. Чтобы не разводлись срачи.

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