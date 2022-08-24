«Спартак» может подписать экс-форварда «Интера», «Лацио», «Монако»

Ну начались гадания. Никто сейчас в Спартаке не может делать такие заявления, потому что новое руководство еще толком не сформировано, не обозначены цели и соответственно не определен бюджет, в том числе и на трансферы. Вон, даже почти состоявшееся продление контракта Селихова и то заморозили, а тут то и думать, казалось бы нечего. Тем более, что контракт уже заканчивается в конце этого года.
«Спартак» заинтересован в нападающем Бальде Кейта. Он сейчас свободный агент.
В случае достижения договоренности с Бальде его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.
- В последнем сезоне в «Кальяри» Кейта в 26 матчах забил 3 гола + сделал 3 ассиста.
- 27-летний Кейта выступал за «Интер», «Лацио», «Монако».
- «Спартак» может покинуть нападающий Шамар Николсон.