Создатель 2DROTS хочет, чтобы в 2023 году команде разрешили участвовать в РПЛ

Создатель 2DROTS Никита Панасюк рассказал о желании клуба стать участником российской Премьер-лиги.

«Хочется поблагодарить Алаева и РФС за то, что ребятам выпал шанс показать, что они достойны играть на таком уровне. Этот эксперимент оказался очень удачным.

Рад, что мир медийного и профессионального футбола сошлись. Это показывает молодежи, что надо верить в себя, в свою идею. Если продолжить верить в свою мечту, то у тебя будет шанс.

Если нас выгонят из еврокубков, то нам не надо проситься обратно, а направить силы на развитие нашей молодежи, на развитие инфраструктуры, что и делают.

Хотел бы попросить Алаева, чтобы он разрешил в следующем году участвовать в РПЛ», – заявил Панасюк.