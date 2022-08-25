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    Создатель 2DROTS хочет, чтобы в 2023 году команде разрешили участвовать в РПЛ

    Создатель 2DROTS Никита Панасюк рассказал о желании клуба стать участником российской Премьер-лиги.

    «Хочется поблагодарить Алаева и РФС за то, что ребятам выпал шанс показать, что они достойны играть на таком уровне. Этот эксперимент оказался очень удачным.

    Рад, что мир медийного и профессионального футбола сошлись. Это показывает молодежи, что надо верить в себя, в свою идею. Если продолжить верить в свою мечту, то у тебя будет шанс.

    Если нас выгонят из еврокубков, то нам не надо проситься обратно, а направить силы на развитие нашей молодежи, на развитие инфраструктуры, что и делают.

    Хотел бы попросить Алаева, чтобы он разрешил в следующем году участвовать в РПЛ», – заявил Панасюк.

    • 2Drots – самая популярная медиакоманда России (3,3 миллиона подписчиков).
    • Они участвуют в Кубке России. В первой игре был разгромлен «Чертаново» (3:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5149

      Красногорск_Фан 7 минут назад

      По ходу перепутал РПЛ и КВН ))))) там и правда можно попросить Александра Васильевича Маслякова взять команду в сезон.

      0
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      Рейтинг: +1361

      Artemka444 31 минуту назад

      ну пройдите все лиги и играйте в рфпл!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1979

      моэм 43 минуты назад

      Этот Панасюк просто дурак или косит под дурачка 7

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16899

      paracetamol 47 минут назад

      Разве что Торпеду заменить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4963

      neim 47 минут назад

      О б.л.я. , ты уже сразу у Путина попроси, сделать вас чемпионом России вместо Зенита, нафига мелочиться ?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16861

      Cleaner 1 час назад

      "Хотел бы попросить Алаева, чтобы он разрешил в следующем году участвовать в РПЛ"?
      А чего только в РПЛ? Не мелочись, Панасюк. Просись уж сразу в клубный чемпионат мира!
      Ржу ни могу...

      2
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      Рейтинг: +299

      Красногвардейчик 1 час назад

      Во блогеров понесло)))

      1
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      Рейтинг: +527

      Спартач80 1 час назад

      "Да ты вижу холоп не уймёшься?!" "Иван Васильевич меняет профессию" (с)

      1
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      Рейтинг: +34

      Фитоняшич 1 час назад

      В честь чего? Отбирайтесь через любительские лиги, как Зоркий.
      Идите через все ступени к РПЛ.

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