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  • Создатель 2DROTS хочет, чтобы в 2023 году команде разрешили участвовать в РПЛ

Создатель 2DROTS хочет, чтобы в 2023 году команде разрешили участвовать в РПЛ

25 августа 2022, 19:00
12

Создатель 2DROTS Никита Панасюк рассказал о желании клуба стать участником российской Премьер-лиги.

«Хочется поблагодарить Алаева и РФС за то, что ребятам выпал шанс показать, что они достойны играть на таком уровне. Этот эксперимент оказался очень удачным.

Рад, что мир медийного и профессионального футбола сошлись. Это показывает молодежи, что надо верить в себя, в свою идею. Если продолжить верить в свою мечту, то у тебя будет шанс.

Если нас выгонят из еврокубков, то нам не надо проситься обратно, а направить силы на развитие нашей молодежи, на развитие инфраструктуры, что и делают.

Хотел бы попросить Алаева, чтобы он разрешил в следующем году участвовать в РПЛ», – заявил Панасюк.

  • 2Drots – самая популярная медиакоманда России (3,3 миллиона подписчиков).
  • Они участвуют в Кубке России. В первой игре был разгромлен «Чертаново» (3:0).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол 2DROTS
Комментарии (12)
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Фитоняшич
1661444247
В честь чего? Отбирайтесь через любительские лиги, как Зоркий. Идите через все ступени к РПЛ.
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Красногвардейчик
1661444491
Во блогеров понесло)))
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neim
1661447654
О б.л.я. , ты уже сразу у Путина попроси, сделать вас чемпионом России вместо Зенита, нафига мелочиться ?
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paracetamol
1661447661
Разве что Торпеду заменить?
Ответить
моэм
1661447902
Этот Панасюк просто дурак или косит под дурачка 7
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Artemka444
1661448646
ну пройдите все лиги и играйте в рфпл!!!
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Красногорск_Фан
1661450077
По ходу перепутал РПЛ и КВН ))))) там и правда можно попросить Александра Васильевича Маслякова взять команду в сезон.
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Alex Y
1661451159
Какой у нас самый низший дивизион 3, а в этом сезоне они туда не заявлялись, значит 2026 минимум))
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FatalMix
1661465612
сначала кфк, потом вторая лига, потом первая, потом рпл, велкам) а то обыграли какое то чертаново, и теперь звезду схватили
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