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    Агент Николсона рассказал, интересует ли Шамара вариант с переходом в «Галатасарай»

    Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиента не интересует переход в «Галатасарай».

    «Это неправда. Нет ни согласия, ни обсуждения. Нас это не интересует. Если клубы о чем-то договорились, я удивлюсь. Мы ничего не знаем об этом», — сказал Портега.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9435

      R_a_i_n 1 час назад

      Норм нападающий. Ему реально надо больше времени давать. Как и Зиньковскому.

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      Рейтинг: +14940

      Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

      Мне пока непонятно, что он из себя представляет, но отпускать сейчас не надо, конечно.

      0
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