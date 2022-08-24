Агент Николсона рассказал, интересует ли Шамара вариант с переходом в «Галатасарай»

Норм нападающий. Ему реально надо больше времени давать. Как и Зиньковскому.
Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиента не интересует переход в «Галатасарай».
«Это неправда. Нет ни согласия, ни обсуждения. Нас это не интересует. Если клубы о чем-то договорились, я удивлюсь. Мы ничего не знаем об этом», — сказал Портега.
- Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- Николсон недоволен игровым временем в «Спартаке».