Агент Николсона рассказал, интересует ли Шамара вариант с переходом в «Галатасарай»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиента не интересует переход в «Галатасарай».

«Это неправда. Нет ни согласия, ни обсуждения. Нас это не интересует. Если клубы о чем-то договорились, я удивлюсь. Мы ничего не знаем об этом», — сказал Портега.