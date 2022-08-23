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    Ребров обратился к Федуну, покинувшему «Спартак» после 18 лет в клубе

    Бывший голкипер «Спартака» Артeм Ребров прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Даже не верится, что Леонид Арнольдович Федун покинул «Спартак». Сколько лет я в клубе, он всегда был с нами и вeл вперeд. Но всe когда-то заканчивается.

    Большое спасибо за заботу и любовь к команде! С большим уважением и благодарностью», – сказал Ребров.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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