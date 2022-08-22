«Доверяю только иностранным тренерам». Зарема призвала поддержать Абаскаля

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что действующий главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль нуждается в поддержке.

«Выражаю благодарность Гильермо Абаскалю, который в этот сложный период согласился возглавить клуб.

Я точно знаю, что эти парни всe смогут. Их собирали, как пазл, чтобы один подходил к другому. Поверьте, среди них нет равнодушных.

Здесь нет парней, кто пришeл за контрактом. Каждый очень хочет играть и побеждать. У этой команды горят глаза.

Истинным болельщикам хочется сказать: не критикуйте тренера и не вешайте ярлыки раньше времени. Ему тяжело.

Ушeл спортивный директор, который его выбрал из целого списка кандидатов. Ушли владельцы, которые доверяют ему. Поддержите тренера!

Я по-прежнему доверяю только иностранным специалистам. Но и среди российских специалистов тоже есть профи.

Только в нашей команде три выпускника школы «Чертаново». Эта школа дала в своe время больше игроков молодeжной сборной, чем академии «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» вместе взятые», – заявила Зарема.