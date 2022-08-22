Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Доверяю только иностранным тренерам». Зарема призвала поддержать Абаскаля

«Доверяю только иностранным тренерам». Зарема призвала поддержать Абаскаля

22 августа 2022, 22:39
5

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что действующий главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль нуждается в поддержке.

«Выражаю благодарность Гильермо Абаскалю, который в этот сложный период согласился возглавить клуб.

Я точно знаю, что эти парни всe смогут. Их собирали, как пазл, чтобы один подходил к другому. Поверьте, среди них нет равнодушных.

Здесь нет парней, кто пришeл за контрактом. Каждый очень хочет играть и побеждать. У этой команды горят глаза.

Истинным болельщикам хочется сказать: не критикуйте тренера и не вешайте ярлыки раньше времени. Ему тяжело.

Ушeл спортивный директор, который его выбрал из целого списка кандидатов. Ушли владельцы, которые доверяют ему. Поддержите тренера!

Я по-прежнему доверяю только иностранным специалистам. Но и среди российских специалистов тоже есть профи.

Только в нашей команде три выпускника школы «Чертаново». Эта школа дала в своe время больше игроков молодeжной сборной, чем академии «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» вместе взятые», – заявила Зарема.

  • 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
  • После 6 туров команда идет на 2-м месте в РПЛ, уступая лишь 1 очко «Зениту».

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «Осторожно, медиа»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1661205369
Видать от большой любви и доверия к иностранцам, вы их каждые полгода меняете ? Интересно, сколько последний продержится, правда уже без вас ...
Ответить
житель СПб
1661228710
Опять сама всех поливает грязью... Вот это печально. А тренер - что же, пусть работает. Конечно! А результат будет не по осени, как с цыплятами - а весной.
Ответить
kvm
1661238700
Кончита
Ответить
АЛЕКС 58
1661240074
Любительница пазлов и гороскопов..Не торопись с выводами
Ответить
morgan59
1661240422
Уже Федун ушёл, а что Зарема так и осталась?
Ответить
Главные новости
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
8
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
4
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
9
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
14
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Все новости
Все новости
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
9
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
3
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
7
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
14
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
17
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
31
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+