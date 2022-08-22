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    «Доверяю только иностранным тренерам». Зарема призвала поддержать Абаскаля

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что действующий главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль нуждается в поддержке.

    «Выражаю благодарность Гильермо Абаскалю, который в этот сложный период согласился возглавить клуб.

    Я точно знаю, что эти парни всe смогут. Их собирали, как пазл, чтобы один подходил к другому. Поверьте, среди них нет равнодушных.

    Здесь нет парней, кто пришeл за контрактом. Каждый очень хочет играть и побеждать. У этой команды горят глаза.

    Истинным болельщикам хочется сказать: не критикуйте тренера и не вешайте ярлыки раньше времени. Ему тяжело.

    Ушeл спортивный директор, который его выбрал из целого списка кандидатов. Ушли владельцы, которые доверяют ему. Поддержите тренера!

    Я по-прежнему доверяю только иностранным специалистам. Но и среди российских специалистов тоже есть профи.

    Только в нашей команде три выпускника школы «Чертаново». Эта школа дала в своe время больше игроков молодeжной сборной, чем академии «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» вместе взятые», – заявила Зарема.

    • 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
    • После 6 туров команда идет на 2-м месте в РПЛ, уступая лишь 1 очко «Зениту».

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    Источник: «Осторожно, медиа»

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    22.08.2022 22:39
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