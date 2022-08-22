Мутко прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался о смене владельца и и руководства в «Спартаке».

«Леонид Арнольдович [Федун] был безгранично предан «Спартаку». Столько переживаний, столько эмоций. Сделал много хорошего.

Всем хочется результата любой ценой, но он проделал огромную работу. А для успеха нужно несколько факторов.

За время Федуна в «Спартаке» в России разорились десятки клубов, а «Спартак» всегда был «Спартаком». Ему хотелось лучшего результата, но таков путь – ошибки всегда будут.

Федун оставил часть сердца и души в клубе. Он не бросил «Спартак». «Лукойл» – серьeзная компания», – заявил Мутко.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам