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    Мутко прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался о смене владельца и и руководства в «Спартаке».

    «Леонид Арнольдович [Федун] был безгранично предан «Спартаку». Столько переживаний, столько эмоций. Сделал много хорошего.

    Всем хочется результата любой ценой, но он проделал огромную работу. А для успеха нужно несколько факторов.

    За время Федуна в «Спартаке» в России разорились десятки клубов, а «Спартак» всегда был «Спартаком». Ему хотелось лучшего результата, но таков путь – ошибки всегда будут.

    Федун оставил часть сердца и души в клубе. Он не бросил «Спартак». «Лукойл» – серьeзная компания», – заявил Мутко.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +131

      илья 009 1 час назад

      Федун был владельцем клуба с 2004 года.
      При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
      Это вранье!!! Позор !!!

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      Рейтинг: +1208

      Sky Spartak > илья 009 40 минут назад

      Не знаю...но Федун всегда поддерживал...
      Вспомни Червиченко...который развалил всё в пух и прах....

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