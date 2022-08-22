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    Дасаев прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

    Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Надо всe переваривать, нет слов пока. Мы не знаем, кто придeт на его место, поэтому я не могу сравнивать. Трудно сказать, [будет] хуже или лучше», – сказал Дасаев.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: Metaratings

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