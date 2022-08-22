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  • Федун обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба

Федун обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба

22 августа 2022, 12:33
10

Пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение бывшего президента клуба Леонида Федуна.

«Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.

Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.

Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании «Лукойл» за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак».

Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!

P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды «Спартак».

Вперед, красно-белые! К новым титулам!» – заявил Федун.

  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (10)
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Enter2006
1661161649
Ждём что Зарема скажет! Ну опубликуйте, плиииз! ))
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derrik2000
1661163745
"Я оставляю им...высокопрофессиональную команду менеджеров." У-ХУ-ХУ-А-ХА-ХА!!! ))))))))))))
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Красногорск_Фан
1661163988
Полагаю, что он все же в душе мнил себя Абрамовичем-2, хотел в итоге чтобы Спартак реализовался на международной арене. Взял самых престижных титулов десятка два. А содержать команду для внутреннего потребления накладно + надо с Газпромом конкурировать. Как международные перспективы сильно отложились так и перегорело. Период был неоднозначный. Иногда и тренеры пиджачили. Были и успехи. Посмотрим, что будет дальше. Может на Открывашке цены снизятся в 10 раз на билеты?
Ответить
nurnehix1818
1661164054
Pазвpатные дамы хотят постельных утех. Заходи, они ждут тебя ---- http://bit.do/golaya
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maygli
1661166370
Спасибо за всё хорошее.
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zigbert
1661168629
Все было и плохое, и хорошее. Спасибо за искренность Леонид Арнольдович!
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Кнут Юхансон
1661169030
Леонид Арнольдович ! Большое спасибо ! Вы очень много сделали для Спартака !
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шахта Заполярная
1661178330
Спасибо Арнольдович ! Все было взлеты и падения, радость и разочарование - это жизнь.
Ответить
ScarlettOgusania
1661186370
Маловато трофеев завоёвано, но, чем богаты, тому и рады - спасибо за все, Леонид Арнольдович!
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