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    Федун обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение бывшего президента клуба Леонида Федуна.

    «Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.

    Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.

    Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании «Лукойл» за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак».

    Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!

    P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды «Спартак».

    Вперед, красно-белые! К новым титулам!» – заявил Федун.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15761

      Barmaleushka 3 минуты назад

      - "Я устал , я ухожу . Понимаешь."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4415

      Enter2006 9 минут назад

      Ждём что Зарема скажет! Ну опубликуйте, плиииз! ))

      1
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