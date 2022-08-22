Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал уход Шапи в «Хапоэль»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о решении нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова сменить команду.

22-летний футболист ушел в «Хапоэль» из Беер-Шевы.

Это аренда до конца сезона с правом выкупа за 1,3 миллиона евро.

Российский форвард стал самым дорогим игроком чемпионата Израиля.

«Не знаю, что случилось. Все очень быстро произошло. Тяжело комментировать [его решение]. Наверное, он хотел получать больше времени, как и любой игрок. Быть в основном составе.

Но не так много времени прошло, чтобы сказать, что он не доказал [свои намерения] или был слабее ребят, которые выходили в старте.

Я думаю, ему немного не хватило терпения. И тут уже дело выбора. Мы никогда не говорили ему, что он нам не подходит», – заявил Сторожук.