Тренер 2DROTS Кузнецов: «Для меня больше не существует «Амкала» и МКС»

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов разозлен судейством в матче Московского кубка селебрити (МКС) против «Амкала» (2:2). «Амкал» сравнял счет с пенальти в концовке.

«Я не знаю, продолжит ли 2DROTS свою игру на МКС, но лично я не приеду больше на этот турнир. Для меня больше не существует команды «Амкал» и турнира Московский кубок селебрити.

На Кубке России и во втором сезоне Медийной лиги я буду тренировать, это же другие турниры. Буду ли я на игре с «Амкалом», если он нам попадется в Медиалиге? Не понимаю, о чем вы говорите. Для меня больше не существует слова «Амкал», – сказал Кузнецов.