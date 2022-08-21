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    Тренер 2DROTS Кузнецов: «Для меня больше не существует «Амкала» и МКС»

    Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов разозлен судейством в матче Московского кубка селебрити (МКС) против «Амкала» (2:2). «Амкал» сравнял счет с пенальти в концовке.

    «Я не знаю, продолжит ли 2DROTS свою игру на МКС, но лично я не приеду больше на этот турнир. Для меня больше не существует команды «Амкал» и турнира Московский кубок селебрити.

    На Кубке России и во втором сезоне Медийной лиги я буду тренировать, это же другие турниры. Буду ли я на игре с «Амкалом», если он нам попадется в Медиалиге? Не понимаю, о чем вы говорите. Для меня больше не существует слова «Амкал», – сказал Кузнецов.

    • Если 2DROTS снимается с МКС, это, вероятно, выведет в плей-офф турнира «Бей Беги» – команду игроков «Спартака» Георгия Джикии и Александра Соболева.
    • 2DROTS и «Амкал» на этой неделе прошли во 2-й раунд Кубка России.
    • Кузнецов выигрывал чемпионат страны с ЦСКА.

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    Источник: Metaratings

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