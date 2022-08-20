Шунин рассказал о конфликте партнеров Гагнидзе и Моро во время матча со «Спартаком»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал конфликт партнеров во время матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

– В конце матча Никола Моро и Лука Гагнидзе что-то не поделили между собой, некоторых игроков вы даже оттаскивали друг от друга. Расскажите, что там было?

– Лука должен был сыграть чуть проще, но потерял мяч, из-за этого был опасный момент. У ребят в то время эмоции зашкаливали, поэтому все набросились на него. Но Никола извинился перед всей командой, сказал, что не должен так поступать, тем более публично на футбольном поле. Каждый из нас сегодня хотел победить, и эти эмоции были, потому что в «Динамо» нет безразличных, тем более сегодня.

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