Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шунин рассказал о конфликте партнеров Гагнидзе и Моро во время матча со «Спартаком»

Шунин рассказал о конфликте партнеров Гагнидзе и Моро во время матча со «Спартаком»

20 августа 2022, 23:49

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал конфликт партнеров во время матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

– В конце матча Никола Моро и Лука Гагнидзе что-то не поделили между собой, некоторых игроков вы даже оттаскивали друг от друга. Расскажите, что там было?

– Лука должен был сыграть чуть проще, но потерял мяч, из-за этого был опасный момент. У ребят в то время эмоции зашкаливали, поэтому все набросились на него. Но Никола извинился перед всей командой, сказал, что не должен так поступать, тем более публично на футбольном поле. Каждый из нас сегодня хотел победить, и эти эмоции были, потому что в «Динамо» нет безразличных, тем более сегодня.

  • «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

Еще по теме:
Сазонов: «Игроки «Динамо» хотели разорвать «Спартак». Мы помнили проигрыш в финале Кубка» 4
Опубликовано приближенное фото удара Соболева шипами по лицу Шунину. Спартаковца не наказали 47
Депутат Жуков: «Не стоит винить Умярова в поражении «Спартака» от «Динамо» 4
Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Шунин Антон Моро Никола Гагнидзе Лука
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
3
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
2
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
8
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
11
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
12
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
7
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Все новости
Все новости
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
6
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
12
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
7
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+