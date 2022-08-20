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    Джикия: «Спартак» больше заслуживал победы, чем «Динамо»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил исход матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Судя по игре, мы больше заслуживали победы. Но в футболе такое бывает – они воспользовались нашей ошибкой. А затем играли по счету», – сказал Джикия.

    • «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    20.08.2022 22:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +371

      Shotlandets86 8 минут назад

      Что он курит?)))Ни одного момента против пяти стопроцентных. Радуйся, что полную авоську не получили.

      0
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      Рейтинг: +18595

      Persona_non_Grata 59 минут назад

      Да, по игре, позиционно и тактически Спартак переиграл Динамо, но по счету и по голевым моментам - увы ((( И конечно ничью вижу, как более справедливый результат, но это футбол - И ПУСТЬ НАМ ПОВЕЗЕТ В СЛЕДУЮЩИХ МАТЧАХ !!!

      1
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      Рейтинг: +13440

      playsh 1 час назад

      Джи,ты слепой?А где ты позицию держал,когда две штанги спасали ворота Спартака?

      1
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      Рейтинг: +10922

      knikos > playsh 1 час назад

      Две штанги и крестовина , если быть более точным !

      0
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      Рейтинг: +24850

      JTherry > playsh 8 минут назад

      Джикия сказал, что это "наша общая ошибка": а началась эта "ошибка" с половины поля динамы, когда Денисов откинул мяч в центр поля Джикии (как просто!), а он, вместо развития атаки, отпасовал Селихову (еще проще!) и не открылся вправо, Селихов отдал Умярову (под прессингом!), который оказался не готов к приему мяча, отскок и вот она - фатальная ошибка (!!!), рожденная всей защитой Спартака....

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      Рейтинг: +16792

      Cleaner 1 час назад

      Джикия, пересмотри матч. У Спартака не было ни одного шанса выиграть эту игру! НИ ОДНОГО МОМЕНТА у ворот Динамо. Еще и Соболя не удалили за удар шипами в голову вратаря. Это ЧИСТАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА!!!

      4
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      Рейтинг: +10922

      knikos > Cleaner 1 час назад

      Ну , красная ... не знаю ...Убивает то , что вообще никакой не получил .

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      Рейтинг: +18595

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Завтра споем с тобой Лизавета, вот закончится матч ЦСКА и споем ... )))

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