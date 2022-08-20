Джикия: «Спартак» больше заслуживал победы, чем «Динамо»

Что он курит?)))Ни одного момента против пяти стопроцентных. Радуйся, что полную авоську не получили.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил исход матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).
«Судя по игре, мы больше заслуживали победы. Но в футболе такое бывает – они воспользовались нашей ошибкой. А затем играли по счету», – сказал Джикия.
- «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Динамо» идет в сезоне без поражений.
Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»
«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам