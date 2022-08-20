Джикия: «Спартак» больше заслуживал победы, чем «Динамо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил исход матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Судя по игре, мы больше заслуживали победы. Но в футболе такое бывает – они воспользовались нашей ошибкой. А затем играли по счету», – сказал Джикия.

«Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» идет в сезоне без поражений.

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