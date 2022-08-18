Гендиректор «Спартака» Мележиков высказался об участии любительских команд в Кубке России

Пора тебя, Женя отправить на стажировку в какой-нибудь любительский клуб. Зарплату определить альтернативную, "на более выгодных (любительских) условиях".
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о своем отношении к выступлению медийных команд в Кубке России.
- Стадию 1/256 финала турнира преодолели сразу 4 любительских клуба.
- Это 2DROTS. «Амкал», «Темп» и «СтавропольАгроСоюз».
- Они выбили из соревнования профессиональные команды из 2-й лиги.
«Следил. Честно говоря, немного удивлен. Сама идея мне нравится, но у меня вопрос.
Профессиональным клубам при участии в официальных спортивных мероприятиях предъявляются достаточно жесткие требования: по инфраструктуре, деньгам.
Здесь мы из этих правил выходим. Вопрос: почему для одних правила одни, а для других – другие?» – заявил Мележиков.