Гендиректор «Спартака» Мележиков высказался об участии любительских команд в Кубке России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о своем отношении к выступлению медийных команд в Кубке России.

Стадию 1/256 финала турнира преодолели сразу 4 любительских клуба.

Это 2DROTS. «Амкал», «Темп» и «СтавропольАгроСоюз».

Они выбили из соревнования профессиональные команды из 2-й лиги.

«Следил. Честно говоря, немного удивлен. Сама идея мне нравится, но у меня вопрос.

Профессиональным клубам при участии в официальных спортивных мероприятиях предъявляются достаточно жесткие требования: по инфраструктуре, деньгам.

Здесь мы из этих правил выходим. Вопрос: почему для одних правила одни, а для других – другие?» – заявил Мележиков.