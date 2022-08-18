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    Гендиректор «Спартака» Мележиков высказался об участии любительских команд в Кубке России

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о своем отношении к выступлению медийных команд в Кубке России.

    • Стадию 1/256 финала турнира преодолели сразу 4 любительских клуба.
    • Это 2DROTS. «Амкал», «Темп» и «СтавропольАгроСоюз».
    • Они выбили из соревнования профессиональные команды из 2-й лиги.

    «Следил. Честно говоря, немного удивлен. Сама идея мне нравится, но у меня вопрос.

    Профессиональным клубам при участии в официальных спортивных мероприятиях предъявляются достаточно жесткие требования: по инфраструктуре, деньгам.

    Здесь мы из этих правил выходим. Вопрос: почему для одних правила одни, а для других – другие?» – заявил Мележиков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16575

      ilichkadr 4 минуты назад

      Пора тебя, Женя отправить на стажировку в какой-нибудь любительский клуб. Зарплату определить альтернативную, "на более выгодных (любительских) условиях".

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      Рейтинг: +4370

      Enter2006 1 час назад

      Ты что, вчера родился чтоль? Вся Россия так живёт. И в спорте и в исполнительной власти и в судебной, где "для одних правила одни, а для других – другие". Добро пожаловать в реальность!

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