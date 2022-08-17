Игрок 2DROTS Бегларян: «Теперь нам остается выиграть Кубок России»

Футболист медийной команды 2DROTS Артур Бегларян прокомментировал победу над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.

«Я клянусь, мы выходили с мыслью, что бой дадим точно. И тут 3:0, ну кто бы мог подумать об этом! Мы просто в шоке, что это сделали. Я обожаю эту команду, это кайф! Теперь остается выиграть Кубок России. Фигня эта стадия», — сказал Бегларян.

Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.

Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».

2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России