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    Игрок 2DROTS Бегларян: «Теперь нам остается выиграть Кубок России»

    Футболист медийной команды 2DROTS Артур Бегларян прокомментировал победу над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.

    «Я клянусь, мы выходили с мыслью, что бой дадим точно. И тут 3:0, ну кто бы мог подумать об этом! Мы просто в шоке, что это сделали. Я обожаю эту команду, это кайф! Теперь остается выиграть Кубок России. Фигня эта стадия», — сказал Бегларян.

    • Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
    • Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
    • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

    За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +82

      Александр.Т. 16 минут назад

      До плей-офф ов с первой лигой модеж и до беруться,ну а там проход закрыт будет

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      Рейтинг: +224

      Красногвардейчик 1 час назад

      Дзюбу возьмите....название ,,Дротс,, ему рлдходит))

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