Создатель 2DROTS – о 3:0 с «Чертаново»: «Нас не хотели видеть, но мы показали, что достойны»

Создатель 2DROTS Никита Панасюк прокомментировал победу над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.

— Ну что ребята? Это сон! 3:0, мы идем дальше. 2DROTS идет дальше в Кубке России!

— Когда тату?

— Сегодня мы точно празднуем, у нас командный ужин и двойные премиальные. Парни, это невероятно! Медиа футбол официально победил! Нас тут не хотели видеть, но мы показываем, что мы достойны.

— У тебя бы сильная речь перед этим. Ты готовился?

— Это само. Я вчера сидел дома и волновался, что не смогу замотивировать ребят. Слова приходят, это что-то свыше. Я счастлив!

— С чем ты можешь сравнить эти эмоции?

— Ни с чем. Это не сравнить ни с чем. Я ходил по комнате с Жекой, когда мы были детьми, играл в футбол менеджер, представлял, что у нас есть своя команда. А тут на турнире обыгрываем и проходим дальше! Это просто невероятно.

2DROTS сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».

2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

Как клубы из медиафутбола дебютировали в Кубке России: обе команды прошли дальше, был разгром, один соперник уволил тренера