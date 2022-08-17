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    Создатель 2DROTS – о 3:0 с «Чертаново»: «Нас не хотели видеть, но мы показали, что достойны»

    Создатель 2DROTS Никита Панасюк прокомментировал победу над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.

    — Ну что ребята? Это сон! 3:0, мы идем дальше. 2DROTS идет дальше в Кубке России!

    — Когда тату?

    — Сегодня мы точно празднуем, у нас командный ужин и двойные премиальные. Парни, это невероятно! Медиа футбол официально победил! Нас тут не хотели видеть, но мы показываем, что мы достойны.

    — У тебя бы сильная речь перед этим. Ты готовился?

    — Это само. Я вчера сидел дома и волновался, что не смогу замотивировать ребят. Слова приходят, это что-то свыше. Я счастлив!

    — С чем ты можешь сравнить эти эмоции?

    — Ни с чем. Это не сравнить ни с чем. Я ходил по комнате с Жекой, когда мы были детьми, играл в футбол менеджер, представлял, что у нас есть своя команда. А тут на турнире обыгрываем и проходим дальше! Это просто невероятно.

    • 2DROTS сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
    • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

    Как клубы из медиафутбола дебютировали в Кубке России: обе команды прошли дальше, был разгром, один соперник уволил тренера

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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