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    Стало известно, какие премиальные получат игроки 2DROTS в случае победы над «Чертаново»

    В эти минуты проходит матч первого раунда Кубка России между 2DROTS и «Чертаново».

    Игроки медийной команды получат по 15 тысяч рублей премиальных, если пройдут в следующий раунд.

    • 2DROTS тренирует экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
    • Из розыгрыша Кубка России от любителей уже вылетели 2 профессиональные команды.
    • «Чертаново» выступает во Второй лиге.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4946

      Беспонтий 14 минут назад

      если задроты победят кладезь российских талантов...
      то можно премиальные на порядок больше
      и на этом заканчивать со сказкой
      россия футбольная страна

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      Рейтинг: +739

      SpartakMoskwa 18 минут назад

      Для любителей нормальные премиальные

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