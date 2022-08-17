Стало известно, какие премиальные получат игроки 2DROTS в случае победы над «Чертаново»

если задроты победят кладезь российских талантов...
то можно премиальные на порядок больше
и на этом заканчивать со сказкой
россия футбольная страна
В эти минуты проходит матч первого раунда Кубка России между 2DROTS и «Чертаново».
Игроки медийной команды получат по 15 тысяч рублей премиальных, если пройдут в следующий раунд.
- 2DROTS тренирует экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
- Из розыгрыша Кубка России от любителей уже вылетели 2 профессиональные команды.
- «Чертаново» выступает во Второй лиге.