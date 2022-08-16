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    Нобоа: «Пять лет назад думал, что закончу карьеру после травмы»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что мог уйти из футбола несколько лет назад.

    «Пока я чувствую себя хорошо. Планирую играть, сколько возможно. Пять лет назад думал, закончу карьеру после травмы колена.

    А сейчас, смотрите, бог даeт, играю. Поиграю спокойно», – заявил 37-летний эквадорец.

    • В новом сезоне Нобоа забил 3 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • Его контракт с «Сочи» действует до июня 2023 года.
    • Этим летом хавбеком интересовались «Зенит» и ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4903

      Беспонтий 2 часа назад

      да
      времена идут
      пять лет назад присутствующих половина без апломба
      пытались первый раз сЪ..аться с Бомбы

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