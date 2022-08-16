Нобоа: «Пять лет назад думал, что закончу карьеру после травмы»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что мог уйти из футбола несколько лет назад.

«Пока я чувствую себя хорошо. Планирую играть, сколько возможно. Пять лет назад думал, закончу карьеру после травмы колена.

А сейчас, смотрите, бог даeт, играю. Поиграю спокойно», – заявил 37-летний эквадорец.