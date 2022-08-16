Нобоа: «Пять лет назад думал, что закончу карьеру после травмы»

да
времена идут
пять лет назад присутствующих половина без апломба
пытались первый раз сЪ..аться с Бомбы
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что мог уйти из футбола несколько лет назад.
«Пока я чувствую себя хорошо. Планирую играть, сколько возможно. Пять лет назад думал, закончу карьеру после травмы колена.
А сейчас, смотрите, бог даeт, играю. Поиграю спокойно», – заявил 37-летний эквадорец.
- В новом сезоне Нобоа забил 3 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Его контракт с «Сочи» действует до июня 2023 года.
- Этим летом хавбеком интересовались «Зенит» и ЦСКА.